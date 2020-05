¿Qué es shavuot?

Di-s le dio la Torá al pueblo judío en el Monte Sinaí hace más de 3300 años. Cada nuevo año, en la festividad de Shavuot, renovamos nuestra aceptación del regalo de Di-s, y Di-s nos “da de nuevo” la Torá.

La palabra Shavuot significa “semanas” y marca la finalización del período de luto de siete semanas que va de Pesaj a Shavuot.

La entrega de la Torá fue un acontecimiento espiritual de largo alcance –algo que tocó la esencia misma del alma judía por toda la eternidad. Nuestros Sabios lo compararon con una boda entre Di-s y el pueblo judío. Shavuot significa también “juramentos”, porque en este día Di-s nos juró eterna devoción y nosotros por nuestra parte le prometimos eterna lealtad.

La festividad de Shavuot es una festividad de dos días que comienza con la puesta del sol del 5 de Siván y dura hasta el anochecer del 7 de Siván. (En Israel, es una festividad de un solo día que se extiende hasta el anochecer del 6 de Siván).

Las mujeres y las niñas encienden velas para recibir la fiesta ambos días al atardecer.

Se acostumbra quedarse toda la noche despiertos estudiando la Torá en la primera noche de Shavuot.

Todos los hombres, mujeres y niños van a la sinagoga el primer día de Shavuot para escuchar la lectura de los Diez Mandamientos.

Igual que en las demás festividades, se comen comidas especiales y no se realizan “trabajos”.

En Shavuot, se acostumbra comer alimentos lácteos. Entre otras razones, esto conmemora el hecho de que cuando recibimos la Torá, que incluía las leyes de la kashrut, el pueblo judío no podía cocinar carne en sus ollas, ya que todavía no se habían kasherizado.

En el segundo día de Shavuot, se recita el servicio conmemorativo de Izkor.

En algunas comunidades, se realiza una lectura pública del Libro de Ruth, ya que el Rey David –quien falleció en este día– era descendiente de Ruth, la moabita.

Fuente: Jabad.org