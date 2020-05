Schwartzbard, el poeta vengador

El 25 de mayo de 1926, a las 14,12 hs. Simón Petliura caminaba por la Rue Racine, cerca del Boulevard Saint-Michel del Barrio Latino de París, se le acercó una persona que le preguntó en idioma ucraniano: “¿Es Ud. el Sr. Petliura?”, él no respondió pero levanto su bastón de manera amenazante hacia su interlocutor, quien sacó un arma y le disparó cinco tiros por las que Petliura cayó al pavimento, luego lo remató con dos tiros más. Mientras le disparaba gritaba “Esto es por los pogromos, esto es por las masacres, esto es por las víctimas” Cuando llegó la policía e identificó al agresor, se trataba de Sholem Schwartzbard, un poeta y escritor en yidish, un anarquista judío quien vengaba así a su familia asesinada en los pogromos de Ucrania de 1919 y 1920. Al interrogarlo la policía en el lugar del hecho, les dijo: “He matado a un gran asesino”

Su acto fue celebrado en todo el mundo judío, el periódico en yidish de Nueva York, ‘Der Morgen Zhurnal’, publicó “No estamos afligidos por este incidente, tampoco tenemos miedo de las posibles consecuencias, ojalá cada líder de un pogromo se sienta inseguro”. Muchos judíos prominentes salieron en defensa de Schwartzbard, entre ellos Albert Einstein. Durante el interrogatorio al que fue sometido, responsabilizó al ejército ucraniano por haber asesinado a toda su familia, de unos 14 miembros, en los tiempos que Petliura dirigía a la República Nacional de Ucrania.

Sholem Schwartzbard era un escritor yidish que escribía bajo el seudónimo de ‘Baal-Hajaloimes’ (el soñador). Había nacido en 1886 en Ismail, Gobernación de Besarabia, entonces perteneciente al Imperio ruso. Participó en la primera revolución socialista rusa de 1905, por lo que fue encarcelado, huyendo luego a Viena. En la capital austríaca se unió al anarquismo a la que permanecería fiel el resto de su vida.

En enero de 1910, a los 23 años, se instaló en París, encontró trabajo como relojero, se casó con Anna Render, y se alistó en la Legión Extranjera francesa. Participó como legionario en la Primera Guerra Mundial, allí se destacó como excelente militar, siendo gravemente herido y luego condecorado con la “Cruz de Guerra”.

En agosto de 1917 viajó con su mujer a Rusia a tomar parte de la revolución Bolchevique, luchó en diversas campañas junto a los Guardias Rojos, hasta que fueron derrotados por el ejército ucraniano, huyendo de regreso a París en 1920.

En 1924 comenzó a correr el rumor en París que Simón Petliura había llegado a Francia como jefe del gobierno ucraniano en el exilio. Era el hombre que durante la guerra contra los bolcheviques había permitido en su país los graves pogromos contra judíos. Se le imputaba que mientras dirigía la República Nacional Ucraniana y era Comandante Supremo del Ejército, ente 1918 y 1921, se desentendió y no frenó al ejército blanco ni a las bandas nacionalistas antisemitas ucranianas en la masacre de cerca de 50.000 judíos, y solo se contentó con emitir órdenes simbólicas inaplicables para distraer a la opinión pública internacional.

Schwarzbard fue encarcelado, su juicio comenzó el 18 de octubre de 1927, durante el cual la fiscalía intentó demostrar que el asesinato fue por un móvil político del anarquismo, que Petliura no era antisemita ni asesino, ni tampoco fue el responsable de los pogromos, y que el acusado era un agente soviético. Mientras el abogado defensor, el judío-francés Henri Torrès, dejaba una gran impresión en el jurado al demostrar que el motivo del asesinato fue una venganza por sus familiares asesinados por las hordas antisemitas. El abogado defensor llamó como testigo a una sobreviviente de los pogromos para describir las atrocidades cometidas por las turbas y relatar sus experiencias para lograr sobrevivir. Finalmente Schwartzbard fue absuelto.

Si bien era bastante conocido en los círculos literarios en yidish por su poesía y escritura, el notable juicio lo hizo más famoso. En 1928, Schwartzbard intentó emigrar a Israel, pero las autoridades del Mandato Británico le negaron la visa. Trabajó en Francia como agente de seguros esperando obtener la ansiada autorización. En 1937 viajó a Sudáfrica para recaudar fondos para la publicación de una enciclopedia judía general en yidish. El 3 de marzo de 1938, visitando Ciudad del Cabo, falleció de un ataque al corazón. Había dejado un pedido: que llevaran sus huesos a Eretz Israel. En 1967 su deseo se hizo realidad, sus restos llegaron a Israel y fueron enterrados en el Moshav Avijail.

Schwartzbard es recordado popularmente como ‘Hanokem’ (el vengador), entre sus numerosos libros en yidish publicados bajo el seudónimo Bal Hajaloimes (el soñador) se encuentran: Troymen un virklekhkeyt (Sueños y realidad, París, 1920), In krig mit zikh aleyn (En guerra con uno mismo, Chicago, 1933), Inem loyf fun yorn (Con el correr de los años, Chicago, 1934).

Los documentos de Sholem Schwartzbard fueron rescatados y están archivados en el Instituto YWO de Nueva York.

Discurso de Sholem Schwartzbard en la corte. Debajo de él, Henri Torres, su abogado, octubre 1927

Por el profesor Yehuda Krell

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.