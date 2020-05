Pulseada entre Netanyahu y Abbas

Tras el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que incorporará al Estado de Israel partes de Judea y Samaria, que hoy están dentro del área bajo la Autoridad Palestina, el líder palestino Mahmud Abbas declaró el cese de toda cooperación con Israel y Estados Unidos. Esto se haría efectivo a partir del 1° de julio, por lo que hay poco más de un mes para abrir una ventana de negociaciones intensas entre las partes.

La consecuencia inmediata y evidente de este cese de cooperación se registrará en el área de la seguridad, tan sensible entre ambas partes, y que sirve para desarticular atentados contra la población de Israel. Como todo líder político, Mahmud Abbas se encuentra tironeado por varios sectores, y en su caso por elementos extremos que recurren a la violencia para dirimir los conflictos, como Hamas, que persiste con las armas en desconocer el derecho a la existencia del Estado de Israel.

El margen de maniobra de la Autoridad Palestina es, también, estrecho en la arena internacional. La agenda está enfocada en la salida de la pandemia, en los efectos económicos, la confrontación entre Estados Unidos y la República Popular China, en los conflictos en Libia y Siria. Más allá de la crítica que esto despierte en el Reino de Jordania, lo cierto es que los países árabes están sintiendo con fuerza las consecuencias económicas y sociales negativas de la crisis del Covid-19, y difícilmente se embarquen en una escalada de confrontación con el Estado de Israel, además de la retórica habitual.

Esta anexión, sí, es un punto de diferencia entre Donald Trump y el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. El ex vicepresidente adelantó que no respaldará una acción unilateral, una declaración que, por un lado, responde a una exigencia de las sucesivas administraciones demócratas y, por el otro, atiende a que los sectores más a la izquierda de su partido guardan una postura antiisraelí.

La salida de esta encrucijada es política y diplomática: hoy ambas partes muestran sus cartas más fuertes, pero en un escenario en el que las problemáticas inmediatas son otras, y más urgentes.

Por Ricardo López Göttig

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.