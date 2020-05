La actuación ante la justicia en Argentina e Israel durante el Covid 19

En Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha dictado en fecha 20/3/20 la acordada número 6/2020 por la cual se dispuso una Feria extraordinaria respecto de todos los tribunales federales nacionales demás dependencias que integran este Poder Judicial de la Nación, desde el 20 al 31 de marzo de 2020, con la excepción de los magistrados judiciales para llevar cabo los actos procesales que no admitan demora o medidas que de no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable. Luego se dictaron diversas acordadas de la CSJN que fueron prorrogando la feria extraordinaria, y habilitando determinadas excepciones como ordenes electrónicas de pagos por alimentos, indemnización por despido, accidentes de trabajo, accidentes de tránsito por honorarios profesionales, etc. La CSJN todavía no dispuso nada respecto de la nueva prórroga de la feria que vence 24/5, y las ferias judiciales de invierno 2020 y 2021, pero el Colegio de la Ciudad de Bs.As. ha solicitado suspender la licencia de invierno y parcialmente la de verano.

En Israel se decretó la feria extraordinaria por el Covid 19 en fecha 15/3/20, permitiéndose solamente los tramites y audiencias que no pudieran postergarse, y por ello se defirió el comienzo del proceso con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, y posteriormente se fue prorrogando la feria hasta el 17/5/20. Por dicha razón, y el cumulo terrible de expedientes acumulados, el Colegio de Abogados de Israel solicito suspender la feria judicial de verano, que en Israel suele tener una duración de unos 45 días, extendiéndose desde el 15 de julio hasta los primeros días de septiembre. Hoy se dio a conocer que el nuevo Ministro de Justicia, Avi Nissenkorn, acogió parcialmente el pedido del Colegio de Abogados, acortando 3 semanas la feria judicial de verano de Israel, la que finalmente se desarrollará desde el 11/8/20 hasta el 5/9/20.

Dr. Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.