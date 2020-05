Salud y política no suman hoy y restan bastante

Hace algunas semanas comentamos en qué manos está la conducción de la Organización Mundial de la Salud, y que a su alrededor, el mundo tenía más dudas que certezas. El mundo desplomado y las indicaciones que deben ser certeras y tranquilizadoras, se han ido cruzando todo el tiempo.

Esta semana se ha realizado desde Ginebra pero en forma virtual, la 73 Asamblea Mundial Anual de la Salud, y al segundo día de reunión aprobó por unanimidad una resolución para revisar las acciones de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia del nuevo coronavirus. La resolución, presentada por la Unión Europea en nombre de más de 100 países, entre ellos Reino Unido, China y Rusia, tiene como objetivo revisar las medidas de respuesta a la pandemia, incluidos los mecanismos de la OMS, sus acciones y su contribución a los esfuerzos de la ONU. Insta a «revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas de la respuesta internacional coordinada por la OMS ante el covid-19.

Esta asamblea general de la OMS está siendo una de las más polémicas de la historia debido al enfrentamiento entre Estados Unidos y China por la crisis del coronavirus. La resolución no le ha gustado nada a China, que la calificó de “precipitada” ya que, aunque no tiene más remedio que apoyar la investigación ante una votación abrumadora, el país asiático prefiere que se haga una vez termine la pandemia global de coronavirus. Por supuesto, nadie sabe ese final al que se refiere China, y nadie parece muy dispuesto a esperarlo.

Durante la asamblea de esta semana, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió la actuación de su organización. “Desde el primer momento hemos dado la alarma. Declaramos una emergencia sanitaria el 30 de enero. Ofrecimos asesoramiento y directrices técnicas. Hemos apoyado a los países para que pudieran aplicar estas directrices. Hemos informado e intentado dar las herramientas necesarias a la gente. Estamos comprometidos a ser transparentes, exigir cuentas y mejorar”. Y ahí está el tema central. Declarar la pandemia el 11 de marzo ya demostró que la trasparencia deseada era un vidrio opaco. Y Ghebreyesus salvo por el apoyo de China y Venezuela, es observado con desconfianza y enojo.

Venezuela hizo una corta declaración. Sobre los números que aportó y el panorama de atención médica al que hizo referencia, no vale la pena extenderse. La tragedia en Venezuela sin coronavirus ya es enorme. Pero en este panorama donde la salud y la política en lugar de sumar, restan y restan mucho, veamos como confirma Venezuela sus apoyos.

Declaró Venezuela:” Es necesario reiterar nuestra denuncia sobre el crimen que se comete contra el pueblo venezolano a través de las medidas coercitivas unilaterales con las que han secuestrado a nuestro pueblo, generando dificultades para el acceso a alimentos y medicinas. Agradecemos la cooperación humanitaria y solidaria de la OMS y el Sistema de Naciones Unidas, China, Rusia, Cuba, Irán y otras organizaciones internacionales. Queremos felicitar al Dr. Ghebreyesus por la extraordinaria conducción de la Organización durante la pandemia; así como al Presidente Xi Jinping por el manejo efectivo de la epidemia en Wuhan”. No hay lugar a sorpresas. De Venezuela, sólo hay tristezas. En esta semana ha habido caceroleos y manifestaciones en las calles desafiando el coronavirus y a Maduro porque no hay combustible, comida, medicamentos.

En la Asamblea de la OMS, Israel hizo uso de la palabra, y señaló hechos que sucedieron y suceden en el terreno.Israel enfatizó que es imperativa la cooperación mundial para responder a la pandemia y que debe existir un imprescindible acceso a la información. Israel tomó medidas desde el 27 de febrero, realizó advertencias sobre la propagación del virus en el trasiego entre países y aeropuertos, y ya el 8 de marzo comenzó con medidas de cuarentena, distanciamiento físico y social y cierres comerciales, a los que siguieron otros cierres. Pero la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo.Israel mantuvo severas cuarentenas pero hoy ya ha recuperado su vida habitual en casi cien por ciento. En particular, Israel dijo en esta Asamblea de OMS: ”El Covid no hace distinciones entre las personas ni tiene fronteras. Israel ha reforzado su cooperación con la Autoridad Palestina para prevenir y mitigar el impacto del virus en la región. La cooperación ha incluido consultas, capacitación, asesoramiento a equipos médicos palestinos, y entrega de insumos relacionados con prevención y combate del virus para enfermeros y médicos e insumos en general para la población. A raíz de esta tarea conjunta, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres destacó ya el 25 de marzo esta tarea. El Coordinador Especial de ONU Nicolay Mladenov dijo a fines de marzo ante el Consejo de Seguridad que la coordinación y el trabajo entre la Autoridad Palestina e Israel para enfrentar el Covid 19 ha sido ejemplar”.

Israel sabe que habló a la pared en la OMS y que las declaraciones voluntaristas de los jerarcas de ONU no pasan de eso. Mientras, la Autoridad Palestina sigue coordinando con Israel la lucha contra la pandemia, y al mismo tiempo se ha asociado varias veces a la ola de antisemitismo que con base en Irán, ha querido inventar una conspiración judía en relación al virus. Y llegamos a este martes pasado cuando Mahmoud Abbas, anunció que “La OLP y Palestina están absueltos, desde hoy, de todos los acuerdos y entendimientos con los gobiernos estadounidense e israelí y de todas las obligaciones basadas en estos acuerdos, incluyendo las de seguridad. La autoridad de ocupación israelí, tiene que asumir todas las responsabilidades y obligaciones frente a la comunidad internacional”.

¿Qué va a decir Guterres?. Nada. ¿Y si dice? Más de lo mismo: nada. ¿Qué va a decir la OMS? O nada, amparada en un mínimo de pudor, o exigir a Israel lo que no exige a nadie. Lo que sí resulta claro es que Israel seguirá tomando todas las medidas necesarias para combatir el Covid 19, y los palestinos aceptarán toda la ayuda y coordinación. Y también resulta muy claro que la declaración de Abbas no cambia ni su historia personal ni su historia como eterno Presidente de la Autoridad Palestina: palabras presuntamente fuertes en contradicción con los hechos y la realidad. Más claro aún todavía es la pregunta que muchos millones de personas se hacen desde marzo de este año sobre el rol de la OMS y cómo nos confina aún más la política con rostro de emergencia sanitaria.

Por Eduardo Kohn

