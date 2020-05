“La figura de Carrillo es emblemática”

El profesor Eduardo Lazzari, reconocido historiador argentino, en diálogo con Radio Jai nos instruyó acerca de los sucesos ocurridos durante la Semana Trágica, y compartió aspectos de la vida de del doctor Carrillo, en momentos en que se cuestiona la posible aparición de la imagen del médico, en los proyectados billetes de cinco mil pesos, en momentos de discusión en torno a las acusaciones sobre su posible filo nazismo.

“La Semana Trágica se da en un contexto muy particular de tres graves conflictos sociales que afectaron a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en 1919, y que en realidad comienza como una huelga de los obreros metalúrgicos de los talleres Vasena”, explica el profesor Lazzari. Y continúa: “De 1920 al 1922, fue la huelga de los madereros y de los obreros rurales en La Forestal, en el norte de Santa fe y en sur del Chaco, y finalmente se dieron las huelgas rurales patagónicas, lo que se conoce como la ‘Patagonia Trágica’ o ‘La Patagonia Rebelde’, entre 1921 y 1922.

Todo esto se da en el contexto de las mejores económicas, explica el historiador, que se producen al terminar la Primera Guerra Mundial, y en el temor que había en todos los sectores del capitalismo a causa de la Revolución Rusa. En todo ese escenario se generaron reacciones muy violentas, y aquí en la Argentina que había desarrollado un modelo capitalista bastante interesante, se mezclan como sucede siempre, elementos que hacen que lo que comienza con una motivación, se va desvirtuando de la idea original, y así se cometen todo tipo de arbitrariedades y de barbaridades.

Los sucesos de la Semana Trágica se produjeron durante el mes de enero, en épocas de vacaciones (lo que probablemente no haya ayudado a la conmemoración histórica) y esa huelga termina en una mezcla de ideologías, de religión, de muchas cuestiones; ahí se crea la Liga Patriótica, que originalmente era una agrupación tendiente a perseguir determinados valores, pero que después fue derivando hacia un nacionalismo, y “el nacionalismo es como un virus, que va degradando todo aquello que toca” -analiza- y que terminó convirtiéndose en una organización, una década más tarde, de mucha violencia y con una visión profundamente sectaria.

“En 1919 hay una mezcla de acontecimientos. La huelga había sido protagonizada básicamente por obreros anarquistas en un contexto de pelea entre tres sectores del sindicalismo: los anarco sindicalistas, que fueron los grandes promotores, los socialistas y los radicales, quienes también habían logrado generar algunos sindicatos. En el campo laboral se produce una gran tensión y dentro de la Liga Patriótica se producen eventos muy violentos”. El profesor Lazzari recuerda que durante el funeral de los obreros muertos por represión policial en Vasena, hubo un tiroteo, en el lugar del velatorio y luego en el cementerio de la Chacarita, que termina con varios muertos de los que nunca se pudo conocer la cantidad.

En ese escenario violento se producen ataques a algunos negocios de judíos en el barrio de Once y duda el profesor que eso haya sido un progromo, tal como los conocemos que se producían en Rusia, que lo interpreta como cuestión de “un “grupúsculo que tomó esa decisión equivocada y brutal, pero q no le parece que haya sido una acción comunitaria contra los judíos”. Acerca del papel de las comisarías, que intervinieron con torturas y violaciones, Lazzari, opina que esa participación -de la que no hay pruebas- subraya, “no fue orgánica”; hubo miembros que simpatizaban con ciertas ideas y que echarle la culpa a los judíos en un momento en la que las grandes inmigraciones judías en el que desarrollaba un sistema cooperativo en sus colonias en Entre Ríos hacía muy fácil, “con una simplificación que no corresponde”, vincular a esos movimientos anarquistas y sindicalistas con todo el desarrollo cooperativo de los inmigrantes judíos, y en el escenario de la aparición de la Revolución Rusa.

El profesor Lazzari, que suele participar como columnista en un diario de Santiago del Estero, dijo que “la figura de Carrillo es emblemática, de lo mejor de la provincia”. Confesó desconocer sobre las acusaciones, que se han hecho en estos días, señaló que durante su trabajo en sus artículos periodísticos, no haber visto nada sobre los temas sobre los que se lo acusa, pero reconoció que no estudió sobre la figura de Carrillo. Consideró como cierto que en los años de la década de 1930, la fascinación ejercida por cierta Escuela médica germánica, vinculada a la Neurocirugía, que es la especialidad de Carrillo, que tenía algún aspecto – que luego fue descartado- de racista, pero enfatizó en que “la relación de Carillo es anterior al nazismo”. Indicó que lo que encontró, como dato concreto es que Carrillo “habría participado en 1933, cuando estudiaba en Alemania, en un acto en el que estaba Hitler”.

Lo que considera importante destacar es que en toda la obra de Carrillo no hay ningún antecedente de acciones de carácter racista, que “toda la política sanitaria del médico estuvo destinada a la gente en peores condiciones de cualquier tipo”.

El profesor Lazzari se comprometió a seguir charlando del tema “para cuando haya llegado a investigar más profundamente”, porque es un cuestión que debe tomarse con seriedad y que no debe dejarse pasar.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.