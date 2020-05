“Macri no estaba interesado en que se siga investigando la causa Amia”

La impunidad del atentado a la AMIA cobra permanentes nuevos ribetes más allá del paso del tiempo. Los autores materiales e intelectuales nunca fueron alcanzados por el brazo de la justicia. Con el paso de los años se investigó y juzgó a los que encubrieron la posibilidad de arribar a los culpables de aquel acto de barbarie.

El extitular de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, Mario Cimadevilla, se refirió a un audio filtrado hace días en donde se oyen unas posibles presiones de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, por entonces vice de Mauricio Macri, incriminando al ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA por no cuidar a José Barbaccia, ex fiscal y acusado junto a otros, en el juicio por encubrimiento del atentado.

“Yo no grabé ese audio, esto es un whatsapp que me mandó en ese entonces. Será de septiembre u octubre del 2017”, explica Cimadevilla y agrega que allí se le preguntaba durante el desarrollo de la querella por el avance de la causa.

“Evidentemente ella tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados y cuando nos preguntaba por la marcha de la causa nosotros le decíamos que no teníamos espíritu persecutorio en el sentido de avanzar a favor o en contra de la causa. Le explicamos que nosotros nos íbamos a ajustar a lo que había en el expediente”, expresó Cimadevilla.

El ex titular de la UFI AMIA rememora que ese audio está en la causa “si mal no recuerdo”. Según sus declaraciones, en la investigación del atentado se pagaron 400 mil dólares a Telleldín para plantar pistas falsas en la investigación.

Cimadevilla narra aún más revelaciones del caso: “Los abogados de la querella a medida que pasó el tiempo comenzaron a ser hostigados por el ministro de Justicia Garavano y sus colaboradores diciendo que no podían preguntar sobre ciertas cosas. Esto motivó que la aliada del gobierno de Macri, la entonces diputada Elisa Carrió denunciara a Garavano ante la oficina de Anticorrupción primero y luego un pedido de juicio político de Carrió a Garavano”.

Algunos de los abogados que actuaban en esta causa imputaban por delitos de encubrimiento y abuso de autoridad a Cimadevilla, entre otros, por lo cual, el radical y ante esta imputación, decidió presentarse ante la justicia y pedir que se investigue el rol de todos (incluso de él mismo) para que se investigue el caso.

El ex titular de la UFI, se siente sorprendido de que esto surja ahora, cuando él lo expresó hace dos años. “Macri no estaba interesado en que se siga investigando la causa”, dijo por aquel entonces, incluso al mismo presidente, pero nunca recibió respuesta.

Según Cimadevilla y al igual que siente gran parte de la población, la justicia argentina está en deuda al no poder esclarecer este tema después de tantos años.

“En el gobierno de Macri no había interés en que esto se esclareciera, de eso doy fe, porque me consta”, insiste y agrega: “Cuando llegamos a la unidad fuimos por la verdad. Ni con la Amia ni con la DAIA. Con la verdad”, reafirma y cierra su declaración con el lamento de que esta causa se haya politizado tanto.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.