“Carrillo probablemente no tenía simpatía por el nazismo”

El historiador Uki Goñi opinó en radio Jai acerca de la controversia generada por la posibilidad de que la figura del Dr. Ramón Carrillo esté representada en un billete de 5000 pesos. El escritor hizo incapié en el que considera un hecho mucho más relevante: La contratación de Carl Vaernet en un cargo público.

“Carl Vaernet era un médico de las SS, uno de los peores criminales que llegó a la Argentina. En el ojo del público siempre están nombres como Adolf Eichmann, arquitecto de la solución final, o Josef Mengele, el doctor de Auschwitz, pero hay personajes que eran igualmente macabros, como éste médico”, indicó.

Acerca de los crimenes que cometió durante la shoá, Goñi relató que “Carl Vaernet inventó, según él decía, una cura para la homosexualidad. Lo convenció al líder de las SS Heinrich Himmler, de que esto podríá ser un gran negocio para la SS si él financiaba su patente para éste remedio. Entonces Himmler le habilito el Campo de Concentración de Buchenwald, donde había un grupo de cautivos homosexuales, les decían triangulo rosa porque les hacían ponerse un triángulo de tela de ese color en vez de la estrella de David, y el experimentó ahí. A algunos los castraban y su invento era una glándula artificial que insertaba en la ingle y despedía testosterona, era dolorosísimo”.

La polémica que lo liga a Carrillo tiene origen en el mismo momento de su arribo. “Él llega a la Argentina en el 1947 y al mes es contratado por Ramón Carrillo, ministro de salud de la Argentina, en un contrato que existe hoy en día, está en el archivo del Ministerio de Salud, y firmado en abril de 1947, donde lo contrata por cinco años para asesorar con su especialidad médica, a $1500 por mes. Después en ese mismo legajo en 1948 Carrillo firmó una resolución donde lo nombra a Vaernet como adscripto directamente al ministro para poder consultarlo permanentemente sobre temas de la especialidad de Vaernet”.

“Todo esto se convierte en una discusión de si Carrillo era nazi o no. Carrillo probablemente no tuviera simpatías por el nazismo, ahora que lo contrató a Vaernet y que estaba interesado por su especialidad, eso pasó indudablemente. En el improbable caso de que Perón no hubiera sido electo en ’46, la venida de gente como Vaernet hubiera ocurrido igual porque ya existían lazos entre las SS y el servicio de inteligencia argentino desde antes”, opinó Goñi.

“No podemos dejar de enfatizar el nivel de sadismo y locura de este hombre. Vaernet era un miembro de la alta sociedad danesa y después de la guerra, su hijo también médico, en Dinamarca, parecería que siguió con estas investigaciones. Y hay otro socio de Vaernet, también de las SS, que participó con él en estos temas, y de acuerdo a los daneses que hicieron mucha investigación de Vaernet, ahí parecería que hay cartas que hablan de una relación más personal con Carrillo. Si Carrillo era nazi, o su simpatía ideológicas, es un tema irrelevante”, concluyó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.