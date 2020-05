“No veo que nuestra dirigencia comunitaria, haya puesto demasiado énfasis en la Semana Trágica”

La Semana Trágica es el nombre con el que se conoce la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas cientos de personas en Buenos Aires, en la segunda semana de enero de 1919, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. La misma incluyó el único pogromo (matanza de judíos) del que se tiene registro en América donde cientos de judíos fueron perseguidos y torturados. Recordando este grave acontecimiento, Alberto Indij, ex presidente de la Daia, analizó el hecho y reflexionó acerca de por qué lamentablemente no se conmemora, como sí ocurre con otros actos tales como los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel.

“Históricamente en la República Argentina y en la comunidad judía, es un evento al que no se le dio la suficiente trascendencia”, comienza Alberto. Hubo tal vez otros acontecimientos históricos que hicieron que este episodio, prácticamente el inicio y el primer episodio de antisemitismo ocurrido en la República Argentina, no repercutiera tanto.

“De alguna manera, si uno analiza en profundidad, puede entender por qué en la República Argentina, muchos episodios antisemitas no sólo no han sido estudiados y divulgados en profundidad; sino algo que es mucho peor, no han sido resueltos por la justicia de la República Argentina, y me estoy refiriendo específicamente a los atentados a la embajada de Israel a la Amia y la muerte del Fiscal Nisman”, lamenta Indij.

El conflicto de 1919 se originó a raíz de una prolongada huelga declarada en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, en reclamo de mejores condiciones laborales. El conflicto escaló, impulsado por la intransigencia patronal y de la Fora del 5to Congreso de tendencia anarquista, así como el accionar violento de rompe huelgas, hasta que se desató la represión abierta por grupos parapoliciales amparados por el gobierno, la policía y el Ejército, asesinando, deteniendo y torturando a miles de personas, mientras la población respondía con una pueblada generalizada.

Se estima que el saldo fue de 700 muertos, violaciones a los derechos humanos, judíos arrastrados por las calles y castigados a latigazos, torturas y ejecuciones. El gobierno nunca informó oficialmente sobre la represión, ni publicó la lista de muertos.

Si bien este acontecimiento está en los libros de historia de la República Argentina, no es un episodio al cual se le dio la suficiente trascendencia histórica como para ser estudiado y divulgado con mucho más profundidad como hubiera correspondido.

Algo similar ocurre con la polémica por la figura de Ramón Carrillo el cual seria la imagen de los billetes de 5000 pesos argentinos, quien fue un extraordinario sanitarista, pero con el “pequeño detalle”, el de ser un ferviente admirador de Adolf Hitler. Otro ejemplo más de situaciones históricas que tienen que ver con el antisemitismo y que van quedando impunes.

De la Semana aTrágica, dos cuestiones perduraron a lo largo de la historia hasta los días de hoy, los cuales ni la gente que lo utiliza, sabe de dónde vienen. Por un lado, la frase “yo argentino”, que era lo que se debía decir para que a uno no lo mataran. Por el otro, la utilización del mote “ruso” para los judíos en general, que en ese momento también se hizo más que popular.

“No veo que nuestra dirigencia comunitaria, haya puesto demasiado énfasis, pero en mi caso personal como hombre de Derecho, como hombre de Justicia, yo vengo insistiendo desde hace muchos años, y lo hice realmente con mucho énfasis, cuando me tocó asumir primero a la vicepresidencia de la Daia, después en la presidencia de Amia, sobre qué es el valor de la justicia del Poder Judicial en una sociedad democrática, y la decadencia del sistema democrático republicano en la Argentina a partir de la decadencia del Poder Judicial”, concluyó Alberto.

