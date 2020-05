Yom Yerushalaim, el testimonio a una ciudad venerada

El próximo viernes 22 de mayo, 28 de iyar, corona virus mediante, se celebrará en Israel la efeméride nacional de Yom Yerushalaim, jornada en la que se conmemorará la reunificación de Jerusalem, la ciudad que se convirtió en la capital del pueblo judío desde hace más de 3000 años.

Al finalizar la Guerra de la Independencia de Israel, la ciudad de Jerusalem resultó dividida, el sector occidental de la misma quedó bajo soberanía israelí y el sector oriental, incluyendo la Ciudad Vieja, quedó bajo soberanía jordana. La división se formalizó con la firma de los Acuerdo del Armisticio de 1949.

Finalizaba así una guerra dura y sangrienta con un alto costo para la comunidad judía: los 2000 habitantes del Barrio Judío de la Ciudad Vieja fueron expulsados en masa cuando la Legión Jordana lo ocupó el 28 de mayo de 1948, días después fueron voladas por las tropas árabes más de 50 casas de culto, entre ellas las sinagogas Hurva y Tiferet, la primera fue construida en 1701. Las residencias judías fueron saqueadas y vaciados sus interiores, el barrio quedó prácticamente demolido, el antiguo cementerio judío en el Monte de los Olivos fue profanado, y sus lápidas fueron utilizadas para la construcción y pavimentación de caminos. También fueron arrasadas aldeas judías como Atarot y Neve Yaakov. El comandante jordano que lideró la operación de limpieza, informó a sus superiores: “Por primera vez en 1000 años no queda un solo judío en el barrio judío, ni un solo edificio se mantiene intacto. Esto hace que el retorno de los judíos aquí sea imposible”.

Desde abril de 1950, Jordania inició una política de anexión formal de Cisjordania y de Jerusalem Oriental a su soberanía, otorgándoles a los residentes palestinos la ciudadanía jordana, impidiendo así la creación de un Estado árabe palestino tal como lo estableció el Plan de Partición de la ONU de 1947. Dicha anexión fue reconocida formalmente por el Reino Unido, Irak y Pakistán. En 1960 el rey Hussein de Jordania declaró a Jerusalem Este la segunda capital del reino.

Al estallar la Guerra de los Seis Días, el lunes 5 de junio de 1967 Jordania atacó a Israel a lo largo de la línea de alto el fuego, desoyendo el pedido del Primer Ministro israelí Levi Eshkol de evitar entrar en la guerra. La batalla de Jerusalem comenzó con un severo bombardeo de las fuerzas jordanas, Israel repelió el ataque y durante dos días de intensa lucha se combatió colina por colina y barrio por barrio.

A las 9 hs. de la mañana del día 7 de junio, 28 de Iyar, el Gabinete israelí dio la orden formal de conquistar la Ciudad Vieja. Una hora después, la brigada de paracaidistas comandada por el general Mordejai Gur derribó la Puerta de los Leones de la antigua muralla y se dirigió a gran velocidad hacia el Monte del Templo. A través de la puerta Mugrabi o del Estiércol, una entrada clave para llegar al Muro, irrumpió un batallón en búsqueda del objetivo.

Eli Landau, uno de los jóvenes paracaidistas, relata: “De pronto escuché un grito: estoy viendo el Kotel Hamaarabí!, provenía del primer soldado que veía el Muro de los Lamentos. Todos corrimos tras él y lo vimos, ¡estaba ahí!, ¡tocamos sus piedras!, nos aferramos a ellas y comenzamos a llorar. Durante los tres días de lucha por la antigua Jerusalem, relata el soldado, no recuerdo haber visto soldados llorando, ni siquiera ante la pérdida de queridos compañeros de la unidad. Ahora, estos muchachos con rostros sin afeitar y ojos enrojecidos por el cansancio de combates interminables, se abrazan y se besan, mientras exclaman: ¡Yerushalaim es nuestra!”.

Los soldados vivían un momento único al ver las enormes piedras del Muro que después de 2000 años los estaban esperando. Eran jóvenes que no conocían el lugar, muchos de ellos eran agnósticos, sin embargo la emoción y la santidad del espacio les hizo experimentar sentimientos únicos.

Tras dominar el lugar, Gur anunciaba por radio que el Monte del Templo había sido capturado. La misión se completó cuando el ejército colocó la bandera de Israel sobre el Muro de los Lamentos. Esa jornada, el Ministro de Defensa de Israel, Moshé Dayan daba un informe al país que comenzaba diciendo: “Esta mañana, Tzahal liberó Jerusalem. Hemos unido Jerusalem. Hemos regresado al lugar más sagrado de nuestros lugares santos para nunca más separarnos de él….”

Se reunía así la ciudad que fue escenario del nacimiento y la formación del Pueblo de Israel, la capital del rey David, la ciudad del Templo del rey Salomón, y la metrópoli del Estado Jasmoneo. En ella los profetas enseñaron los valores ético-morales y el modo de vida que practica hoy media humanidad. Fue cuna de civilizaciones, testigo del surgimiento de las grandes religiones de Occidente, y por ella han pasado pueblos conquistadores, y cada uno de ellos dejó su huella y su aporte.

Una cita común en esta celebración es la que figura en el libro de los Salmos (122:3) que define a Jerusalem como, “Ir shjubrá la Iajdav” (una ciudad compacta para que todos se congreguen), es por eso que la fiesta de Yom Yerushalaim es el testimonio a una ciudad venerada.

Por el profesor Yehuda Krell

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.