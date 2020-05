El Estado de Israel, con nuevo gobierno

Después de tres elecciones generales en las que ninguno de los partidos logró formar una coalición mayoritaria, y en medio de una pandemia que afecta severamente la economía israelí con un 25% de desempleo, se arribó a un gobierno de unidad nacional que se prolongará por tres años. El compromiso es que Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, estarán, cada uno, como primer ministro un año y medio.

Esta gran coalición no sólo incluye al Likud y Kahol Lavan, sino también a otros partidos, lo que significa que el gabinete de ministros se ampliará a 36 carteras y 16 viceministros, el de mayor número desde la creación del Estado de Israel. Los socios de este gobierno, no obstante, no tienen plena confianza entre ellos, y de allí que Netanyahu y Gantz asumirán conjuntamente. La votación, prevista para ayer jueves, debió postergarse para el domingo, ya que aún hay rispideces en la distribución de los ministerios, y Gantz retiró su renuncia como presidente de la Knesset.

Serán tres años en los que deberán evitar cuestiones ríspidas que provoquen la fractura del gobierno de coalición, a fin de concentrarse en la recuperación de la economía. Una de estas cuestiones en la anexión de partes de Judea y Samaria, y la visita rápida del secretario de Estado Mike Pompeo, de Estados Unidos, puede estar relacionada con esto –en un año electoral, en el que el presidente Trump se juega la reelección en noviembre-, así como las relaciones de Israel con la República Popular China, en el escenario global del enfrentamiento político y comercial entre ambos gigantes. Hoy, la prioridad para el gobierno de Estados Unidos es evitar toda influencia de la República Popular China, por lo que toda presencia que pueda tener en Medio Oriente, busca reducirla al máximo, sobre todo entre los países aliados.

De este modo, el gobierno de coalición que asumirá el domingo –si no hay un terremoto político en estos días-, tendrá un margen de acción muy acotado, no sólo por el contexto económico e internacional, sino también por las grandes diferencias que existen entre los socios. En tiempos de crisis por la pandemia del Covid-19, se torna imperioso buscar consensos más allá de las fronteras ideológicas y partidarias.

Por Ricardo Lopez Gottig

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.