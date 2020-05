El impacto del coronavirus en Nueva York narrado por un reconocido obstetra

El doctor Alex Tepper es médico en el hospital Mount Sinai de Nueva York y se refirió a la situación en esa ciudad tan fuertemente golpeada por el COVID-19.

El médico, que se declaró un entusiasta oyente de Radio Jai, contó que él no tiene un “día típico” en el Hospital, ya que es obstetra y en ello enfoca su tarea ya que “los niños vienen al mundo a cualquier hora”, dijo, pero que su rutina se basa en visitar a las “nuevas mamás” y recorrer la unidad de obstetricia, y siempre por la sala de partos, para saber cómo está la situación. En esta época de coronavirus, dedica un tiempo también para hablar con sus colegas y enfermeras, para interiorizarse sobre casos nuevos y novedades que se puedan presentar.

El médico obstetra confesó “tener temor” de contagio del virus, que estar trabajando en la primera línea, es muy complicado, que conoce diez médicos que enfermaron seriamente y a dos que fallecieron. Algunos de sus pacientes ya tuvieron el coronavirus, durante el embarazo y que “gracias a D’s y al Mont Sinai, hoy están sin problemas”, y agregó que con la ayuda de los profesionales, están pudiendo controlar bien la situación y que “la peor parte ya pasó”, que la situación va a mejorar. Sí se mostró preocupado por la posible aparición del covid, el próximo otoño, en época de gripe, y con ello el temor infectarse él y contagiar a su familia, pero que hay que seguir adelante y atender a los pacientes, tomando todas las precauciones, porque “ser médico es un honor, y con ello, la responsabilidad hacia los pacientes”.

El sistema de salud de la ciudad está trabajando “a todo vapor”, indicó el médico quien dijo que en el Sinai se atiende a todos los pacientes sin excepción y hasta los de estado de más extrema gravedad. En cuanto a la situación en los hospitales públicos, dijo que la pandemia fue un shock para el Sistema de Salud de Nueva York, y que de acuerdo a lo expresado por algunos de sus colegas que trabajan en esos centros, la situación resulta muy difícil.

En cuanto a cómo manejó el Estado el problema, el doctor Tepper dijo que en las decisiones del gobierno hubo errores nacionales y locales, y que cree que fueron temas políticos.

La gente de la ciudad está sufriendo la pandemia, dijo y que traerá daños psicológicos, además de los económicos.

Respecto de la situación de la comunidad judía y las recientes declaraciones del Alcalde de Nueva York, que responsabilizó a la comunidad judía de no respetar las obligaciones sanitarias, el doctor Tepper aseguró que el Alcalde no es antisemita, que el error fue haber señalado a toda la comunidad judía en lugar de hacerlo hacia un sector, los satmer, que habían sido quienes no respetaron adecuadamente las leyes de aislamiento. Por ello la Comunidad Judía de Nueva York se ofendió por haber sido censurada.

Con respecto a los satmer que salieron a la calle para honrar a su rabino, que murió por Corona, la mayoría llevaba máscara, señaló, pero la organización con la policía fue un fracaso y salió mal y eso les dio más ánimo a los antisemitas y que no hay que olvidar, sin por eso justificarlos, que esa comunidad jasídica vive una realidad diferente al resto de la población, que son familias muy numerosas, tal vez de doce personas que habitan en un pequeño apartamento, sin Internet, televisor o Netflix.

Sobre el salario del personal de la Salud, dijo el doctor Tepper que los médicos están percibiendo una retribución extra por el trabajo de estos momentos, pero que más allá de eso, hizo hincapié en el hecho de que están trabajando juntos y con mucho propósito, porque es la responsabilidad de los médicos cuidar y proteger a toda la gente de Nueva York y que pronto, “van a sobrevivir”.

