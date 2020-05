Cómo las heces de Israel pueden prevenir una segunda ola de coronavirus

Los inodoros de todos los israelíes pronto podrían jugar un papel central en los esfuerzos para prevenir una segunda ola de la pandemia de coronavirus.

A medida que los casos de Israel COVID-19 disminuyen, los funcionarios de salud están preocupados por futuros brotes. Están decididos a atraparlos temprano, a nivel local, utilizando datos de pruebas con hisopos. Pero la capacidad de prueba no está aumentando tan rápido como esperaban.

Ahora, un equipo de científicos ha revelado que ha estado monitoreando el excremento de la nación durante la mayor parte de la crisis de COVID-19, y tiene el conocimiento para documentar dónde están ocurriendo los brotes en función del nivel de material genético o proteínas del virus encontrado en las heces.

“Una vez que hayamos establecido esto, podemos usarlo como un sistema de alerta temprana contra una segunda ola”, dijo a Oded Nir, del Departamento de Desalinización y Tratamiento de Agua de la Universidad Ben Gurion.

Su grupo de investigación está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud y espera que después de que los funcionarios de salud revisen su nuevo método, el monitoreo de las aguas residuales se convierta en parte de la lucha nacional de Israel contra el virus. También ha compartido su método en una plataforma de código abierto, y está ansioso por verlo replicado internacionalmente.

Durante la mayor parte del encierro, el equipo israelí ha estado recolectando muestras de aguas residuales, desde Haifa en el norte de Israel hasta el Negev en el sur. Nir dijo: “Los operadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales están tomando muestras y manteniéndolas en refrigeradores para nosotros. Lo recolectamos, lo congelamos a menos 80 grados Celsius y luego hacemos las pruebas en un laboratorio ”.

Su confianza creció cuando los casos de Bnei Brak estaban en su apogeo y la concentración de Sars-Cov-2 que detectaron en las aguas residuales de la ciudad estaba en una altura. “Esta fue una prueba de concepto”, dijo.

Los científicos argumentan que no hay ningún problema ético, ya que el método no implica la recopilación de datos de salud de ninguna persona, sino solo información sobre una base de vecindario o ciudad que se puede utilizar para una intervención temprana. Dice que los funcionarios de salud podrán responder a las advertencias como mejor les parezca, posiblemente con bloqueos locales o llamadas regionales para un alejamiento social revitalizado. Los datos de alcantarillado también podrían usarse para finalizar los bloqueos cuando se observa una caída en los casos de coronavirus.

Los miembros del grupo incluyen a Itay Bar-Or, jefe del Centro Nacional de Virología Ambiental del Ministerio de Salud, y Yakir Berchenko de Ben Gurion, quien es conocido por su acción durante un brote de polio en 2013. Al rastrear el alcance de la polio en las aguas residuales, Berchenko dio tiempo a los servicios de salud para ejecutar una campaña de vacunación antes de que la enfermedad paralizara a los niños.

Los científicos en Europa ya han demostrado que pueden detectar la presencia de Sars-Cov-2, como se conoce oficialmente al virus, en las aguas residuales. El virólogo francés Vincent Marechal, de la universidad de la Sorbona en París, dijo a la AFP la semana pasada que las aguas residuales podrían permitir a los expertos “rastrear el virus”.

Los investigadores israelíes dicen que han ideado el proceso más preciso hasta la fecha para cuantificar el nivel de coronavirus en base al análisis de aguas residuales.

El erudito principal del equipo israelí, Ariel Kushmaro, jefe del laboratorio de ingeniería biotecnológica de la Universidad Ben Gurion, dijo: “Estamos mucho más allá de una respuesta afirmativa o negativa en cuanto a si el coronavirus está presente o no, y estamos obteniendo una imagen de la magnitud de el virus se encuentra en diferentes comunidades según lo que vemos en las aguas residuales”.

Los rastros de coronavirus se pueden encontrar en las heces solo tres días después de la infección, dijo, lo que es antes de que la detección sea posible en muchas pruebas de hisopos. Monitorear las aguas residuales también tiene la ventaja de brindar información sobre “portadores silenciosos”, que no sospechan que tienen coronavirus o no se registran para las pruebas, agregó.

Kushmaro dijo que ahora que su investigación se ha compartido en una plataforma de código abierto, se puede usar para permitir el monitoreo de las aguas residuales y la recolección de información barrio por barrio en cualquier parte del mundo.

Agregó que la existencia de Sars-Cov-2 en aguas residuales no debería alarmar a las personas, ya que la creencia dominante entre los científicos, aunque aún no se ha confirmado, es que el coronavirus no se puede atrapar de las aguas residuales o de las aguas residuales purificadas. (Algunos investigadores desconfían de tales afirmaciones. Dror Avisar, jefe del Centro de Investigación del Agua de la Universidad de Tel Aviv, enfatizó en una entrevista que nadie sabe aún qué peligros podría presentar el virus en arroyos, aguas subterráneas o playas).

El equipo de Kushmaro ahora está modificando su proceso, y dice que si se acepta su sugerencia de un programa nacional de monitoreo de aguas residuales, puede comenzar rápidamente a verificar las aguas residuales a nivel nacional. “Esperamos que todo esté listo para la próxima ola, para el próximo brote, aunque, por supuesto, esperamos que no llegue”, comentó Nir.

Dijo que las pruebas de hisopos todavía serán necesarias para recopilar datos precisos, pero el monitoreo de las aguas residuales ofrece una imagen amplia de todo el país de manera más rápida y económica que a través de pruebas masivas.

“Es mucho más barato que las pruebas de forma regular para toda la población”, dijo Nir. “Es una prueba en comparación con un millón o cientos de miles de pruebas. Si desea rastrear un virus en el nivel de la población, el costo es muy bajo”.