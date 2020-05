Ganancias secundarias de la educación a distancia en la infancia

Acabo de leer el libro “99 historias de éxito de hábitos” referidos a los hábitos que famosos autores, emprendedores y celebridades consideran que han contribuido a su éxito (Stawicki & Ingraham, 2020). Tchaikovsky caminaba exactamente dos horas diarias; Schiller necesitaba oler peras para ponerse a escribir; Dalí dormía siestas con una cuchara en la mano sobre una plancha de metal de modo que al quedarse dormido soltaba la cuchara que con el ruido de la caída lo despertaba para seguir su trabajo; Demóstenes se afeitaba media cabeza cuando empezaba a escribir y no salía a la calle hasta que hubiera crecido, para enfocarse en sus escritos; Víctor Hugo escribía desnudo y su asistente le daba su ropa solo luego de terminar su tiempo diario de trabajo; Obama aún siendo presidente empezaba el día temprano, leyendo diarios y tomando desayuno con sus hijos; Bill Gates se levanta cada día a hacer una hora en andador mientras ve programas de la Teaching Company de los más diversos temas desde la geología hasta la historia; Hemingway solo escribía en las mañanas; Thomas Edison tenía como metas una invención menor cada 10 días y una mayor cada seis meses; Nietzsche escribía parado; y así muchos más.

Lo interesante de estos datos es que las rutinas convertidas en hábitos estructuran a las personas, las organizan, les dan seguridad y libertad para producir de acuerdo a sus capacidades, de manera mucho más eficaz que cuando trabajan en ambiente caóticos, desordenados, con un uso arbitrario del tiempo, dejándose llevar por impulsos de momento, que pueden ser muy creativos pero a la vez ocasionales.

Cuando los padres de niños de educación inicial me preguntan para qué sirve la educación a distancia en niños menores que apenas están conectados por momentos con los medios radiotelevisos o digitales, les comento que hay dos aprendizajes que hay que valorar gracias al tiempo en contacto, que es reducido por las capacidades de atención de los niños. Uno, los padres van adquiriendo una cultura de crianza al observar la manera como los profesores se relacionan con los alumnos, motivan, juegan, estimulan, gestionan sus intervenciones y relaciones interpersonales. La otra, la creación de hábitos (que les servirán para todo su desarrollo posterior), que se construyen sobre las rutinas sobre los horarios para conectarse, sentarse y focalizarse en ciertas actividades comunes a todos, responsabilidad para rendir cuentas, autonomía para resolver sus problemas, etc.

Sugiero tomar un tiempo para reconocer estas ganancias secundarias que se generan debido a la educación a distancia.

