Las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de estados democráticos no pueden admitir que dictaduras deleznables (como toda dictadura) ocupen asientos en el Consejo de Derechos Humanos, que tengan veto en el Consejo de Seguridad, que ocupen por horas los micrófonos de la Asamblea General pontificando y amenazando en el mismo discurso de incitación y odio. Cuando proclaman a viva voz sus rechazos y obviamente no son escuchados ni tienen éxito alguno, pecan, al fin y al cabo, de ingenuos.

Porque 20 años después de iniciado este siglo, es demasiado evidente que ningún organismo de Naciones Unidas va a condenar, por ejemplo,un ataque terrorista contra civiles en Israel. En todo caso condenarán (retóricamente) si Israel se defiende. Es inevitable tener este pensamiento esta semana, cuando el lunes los padres lloraron la pérdida de sus hijos, los hermanos la de sus otros hermanos, en Iom Hazicaron, y cuando el martes de mañana al comenzar a celebrar los 72 años del moderno Estado de Israel, un terrorista apuñaló a una señora de 62 años en Kfar Saba.

Pero no se trata de este atentado, se trata de todos, de los de este siglo y del anterior, de la pandemia de inmoralidad que ha venido arrastrándose sin pudor, y que ahora, en tiempo de coronavirus demuestra cuáles son los verdaderos rostros de los que conducen los organismos de lo que llamamos (y algún día habrá que estudiar por qué lo hacemos) la “comunidad internacional”, cuando internacional sin duda, es, pero de comunidad tiene entre poco y nada.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director de la Organización Mundial de la Salud, antes de llegar al puesto en enero del 2017, fue por cinco años Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, luego de servir como Ministro de Salud por siete años, periodo en el que fue acusado de encubrir tres brotes de cólera en su país que causaron centenares de muertos. Apenas llegó al cargo nombró como Embajador de buena voluntad de la OMS al fallecido dictador de Zimbabwe, Robert Mugabe. Ante la repulsa mundial tuvo que retirar el nombramiento. ¿Recuerdan a Mugabe? Dictador por décadas, hizo matanzas de decenas de miles de compatriotas, un tercio de los habitantes huyeron al exilio. Para el Director de la OMS había que darle un cargo de honor. El Director de la OMS retrasó un mes la declaración de Emergencia de Salud Pública Global por el Covid19. Ghebreyesus decidió desestimar información esencial de Taiwán (como se ha demostrado públicamente) y de otros países. Agravando las cosas (si cabe la dimensión de esta expresión), la OMS demoró su Declaración de Pandemia hasta el 11 de marzo, fecha en que ya había 114 países afectados y el número de casos se multiplicaba por un factor de al menos 12 o 13. A pesar que la epidemia de Covid19 cumplía con los estándares de transmisión entre personas (alta mortalidad y propagación mundial identificados, confirmados por muchos funcionarios competentes mucho antes), este organismo de la comunidad internacional y su Director hicieron esperar al mundo antes de lanzar la alarma global bajo el pretexto que la epidemia no era tan grave.

Y el mundo, o sea, miles de millones de habitantes del planeta quedamos en cuarentena, víctimas de un virus desconocido, de un futuro totalmente incierto, y bajo la peor política: la que supura de los enfrentamientos entre quienes se creen omnipotentes y los que están a su servicio, indiferentes al dolor del prójimo y enfermos por esa pandemia de inmoralidad que ha invadido cada resquicio de esa comunidad internacional que no sabemos realmente cómo se llama, pero que sí vemos cómo actúa.

El Secretario General de la ONU Antonio Guterres, desde su alto cargo, su mejor buena voluntad, sus democráticos antecedentes políticos, y sus limitaciones a tener ejecutividad alguna, hizo declaraciones esta semana: ”La pandemia del coronavirus es una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos. Ha tenido efectos desproporcionados en algunas comunidades y somos testigos del auge del discurso de odio, ataques a grupos vulnerables y el riesgo de agresivas respuestas de seguridad que socavan la respuesta sanitaria”.Guterres advirtió que con un “creciente etno-nacionalismo, populismo, autoritarismo y una reacción contra los derechos humanos en algunos países, la crisis puede ofrecer un pretexto para adoptar medidas represivas con propósitos no relacionados con la pandemia”. ”Puede ser que los poderes de emergencia sean necesarios, pero los amplios poderes ejecutivos, otorgados con rapidez con supervisión mínima, conllevan riesgos. El mensaje es claro: La gente -y sus derechos- debe ser la prioridad”, dijo Guterres.

No creemos que el mensaje sea claro. Por supuesto que la gente y sus derechos deben ser la prioridad. Ayer, hoy y mañana. Con y sin pandemia. La Asamblea General no debe ser el lugar donde tenga la palabra un Estado que amenaza con la destrucción de otro Estado miembro y no pasa nada. El Consejo de Seguridad de Seguridad no debe ser el refugio de los poderosos que a través del veto tienen luz verde para hacer cualquier cosa que les convenga sin que haya límites posibles. El Consejo de Derechos Humanos no puede tener dictaduras entre sus miembros, regímenes que violan los derechos humanos con impunidad total y se sonríen desde los sillones del organismo en Ginebra. No es claro ningún mensaje que demuestre que sólo tiene retórica. No es claro el mensaje de por qué hay tantas irregularidades encubiertas en la OMS mientras el planeta cuenta muertos en fosas comunes, el virus se expande, y el mundo tiene que aprender a vivir con miedo y un torrente de falsedades desde lo político y lo sanitario.

Seguro que Guterres aborrece el autoritarismo, la violación de derechos humanos y el terrorismo. Pero en estos días, el autoritarismo crece exponencialmente, los derechos humanos son violados en todos los continentes, y el terrorismo no detiene su marcha, más bien lo contrario. Entendemos la frustración de Guterres. Pero eso no cambia ni la pandemia de inmoralidad de organismos de la Organización mundial que encabeza, ni augura cambios ni a corto, mediano o largo plazo en ese contexto.

Por Eduardo Kohn

