Iom Hazicaron, el día que la tristeza se hace patria

Y D-os le dijo a Josué que “Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eúfrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio (…) solamente esfuérzate y sé muy valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que se las daría, (…) Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu D-os estará contigo donde quiera que vayas”.

Y “Fuimos al exilio: se nos ha exiliado y alejado de nuestro país. Pero llevamos con nosotros nuestros libros, el Libro y con él, que fue para nosotros más que un libro, pues comprendía toda nuestra alma, llevamos al exilio también nuestra patria (…) y los tres: el pueblo, el Libro y el país se convirtieron en uno, para la eternidad. Es un triple lazo que no se deshará. No hay fuerza material que pueda romper el vínculo entre el pueblo, el Libro y el país (…)

Una patria no se otorga ni se recibe en donación, no se adquiere por privilegios o acuerdos políticos, no se compra con oro ni se conquista por la fuerza bruta. Una patria se construye con el sudor de la frente. Una patria es una creación histórica, la obra colectiva de un pueblo, el resultado de la labor física, espiritual y ética a través de generaciones.”

Si hasta parece increíble que en 220 cm por 160 cm de tela de color blanca, con dos rayas azules horizontales de 25 cm de ancho y colocadas a 15 cm de los bordes, con una estrella protectora formada por dos triángulos equiláteros en el centro, pueda significar todo lo mencionado y mucho más, tanto que desde el año 1860, desde el comienzo del sionismo hasta la actualidad, 23. 816 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel perdieron la vida por defender al Estado de Israel y 3153 personas fueron víctimas de ataques terroristas.

Es la misma bandera que ayer fue llevada por los buzos hasta treinta metros en la profundidad del mar y fue colocada en las doce sillas de los soldados del Comando Naval que protagonizó la tragedia de Anztaria frente a las costas de Naharia.

La misma bandera que flameó mientras se entonaba el Hatikvah en cada balcón de Eretz Israel y en cada casa del mundo con alma judía, por la memoria de todos los soldados caídos en la defensa de la patria y por las víctimas del terrorismo.

Una sirena de un minuto de duración se clavó en el aire y en cada corazón.

Prácticamente no hay familia en Israel que no llore una ausencia. Este año estuvieron los cementerios militares cerrados, una dura decisión que el gobierno de Israel se vió en la obligación de tomar por causa de la pandemia del Covid 19.

Esperando la primera estrella de Iom Ha´atzmaut, la inmensa tristeza se irá transformando en la alegría de la Independencia y la celebración de la patria.

Radio Jai habló con Roni Kaplan quien fuera vocero del Zahal en idioma español y también para el mundo asiático y explicó la importancia emotiva y la fuerza de YOM HAZICARÓN: “es uno de los días más fuertes del año”- dice Todo lo que pasa entre Yom Ha Shoa y Yom Ha´ atzmaut es muy muy fuerte” y se refiere a sus propios familiares víctimas de la Shoa y la pregunta inevitable que se hace de “qué significa para mí ser judío y el día de Yom Hazicarón especialmente tiene que ver con el ejército (…) y con ese valor moral e intelectual para estar a la altura de las circuntancias”.

También aclara que el día tiene como característica apoyar a las familias que perdieron alguno de sus miembros y si bien cree que las familias no necesitan de un día particular porque recuerdan a sus seres queridos todos los días, considera que sí necesitan de Yom Hazicarón para ese abrazo, ese beso, esa contención de la sociedad israelí “porque tiene mucho que ver con ir a saludar, juntarse, escuchar la historia del otro, es el último eslabón hacia la independencia de Israel y el precio de estas personas que dieron su vida es el momento más importante y más profundo del calendario judío. Dos mil años de un pueblo que estuvo errante y llega a esta tierra con una amplia proporción de desierto y se encuentra con la reticencia de muchos”.

“La historia de un pueblo que ha aportado a la humanidad no por la cantidad sino por la calidad”- dice.

Invita a su charla a través de la plataforma zoom sobre uno de los aspectos que enorgullece más a Israel: la economía de la innovación pero sabe que hay otros, hay muchos: el renacimiento de la lengua hebrea, la industria espacial, la absorción de inmigrantes, la calidad de vida, el Tikún Olam (mejora el mundo) de Israel. Será mañana, 29 de Abril a las 16 hs de Argentina, a través de la organización sionista mundial.

Por Gabriela Fernández Rosman para Radio Jai

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.