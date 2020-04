El doctor Miguel Trenagh es Pediatra, Infectólogo, expresidente de la Sociedad Internacional de Infectología Pediátrica, y se refirió a la situación sanitaria en estos momentos de pandemia por el COVID-19.

El doctor Trenagh opinó sobre la situación de los niños, en momentos en que se habla de posibles paseos, acompañados por un adulto. Dijo que toda esta situación generó muchas discusiones; que el hecho de estar “encerrados” tiene implicancias negativas en la salud mental, pero que se ha visto que los niños estarían aterrorizados por salir, causado por el hecho de que sus padres, ante la amenaza de la enfermedad, les transmitieron temor y para los niños el coronavirus pasó a ser un enemigo muy peligroso.

“El encierro no es bueno ni para los niños ni para los adultos, y mucho menos para los más postergados, quienes en una pieza de 4×4 viven seis personas y no tienen cómo disfrutar nada”, juzgó.

“Creo que el anuncio se ha producido muy de golpe, muy sin preparación, sobre todos en los lugares en los que se estaba programando, en los que algunos gobernadores, intendentes se vieron sorprendidos ante esta decisión”

El médico manifestó que el covid nos enseña cosas todos los días, cuestiones que no creían que se podían dar, que desde el mes de diciembre, cuando apareció en China, hasta estos días, hubo cambios notables en el comportamiento del virus. Todas las semanas se conocen nuevos comportamientos de la enfermedad, nuevas complicaciones, hoy se sabe muchísimo más, pero dijo que son conscientes de que muchas de ellas aún se desconocen. Hay muchas teorías sobre el inicio del coronavirus, dudas sobre el futuro de la pandemia. “Nadie puede asegurar que en una semana o en un mes y medio lleguemos a tener un salto importante en los casos, como sucedió en otros países, pero existen también países en lo que esto no se ha dado. No se puede predecir”, dijo.

El doctor Trenagh contó que en la década de 1970, trabajó como becario sobre las pandemias en el mundo y que estudió mucho sobre eso; por ello opinó que muchos quienes no estudiaron específicamente sobre pandemias, intentaron asimilar este virus a otros respiratorios conocidos, y lo compararon con el de la gripe de 2009. Dijo también que aparecieron profesionales y funcionarios quienes frente a la aparición del coronavirus, opinaban que no iría a llegar al país, porque estamos en verano “no resiste el calor”. Muchos creyeron en eso y luego se supo que no era así, que al virus no le interesa mucho ni el frío ni el calor. Hubo profesionales prestigiosos que, incluso, le hicieron decir al Ministro de Salud de la Nación, que el virus moría a los 26°C y hoy se sabe que tolera 59°C de temperatura “una cuestión de sentido común, hubiese sido imposible eso, cuando la temperatura interna del cuerpo humano es de 38, 39°C, no hubiese vivido un virus que se moría a los 26°C”.

Todos los virus pandémicos ocurren por olas, recordó la gripe española que azotó entre 1916 y 1921, en la que murieron 50 millones de personas, y que tuvo en esos cinco años, cuatro olas, por lo que es probable que también en el caso del coronavirus haya olas sucesivas: “Va a desaparecer, puede aparecer nuevamente, con olas de mayor o menor intensidad, pero que no se puede predecir”. Por eso es muy delicado el tema, señaló, para los gobernadores de lugares de muchos habitantes, flexibilizar las medidas de aislamiento, permitir los paseos, y con ello, cargar con la culpa de lo que pudiera llegar a suceder.

A la hora de pensar en “regresar a la vida normal”, el médico infectólogo describió dos grandes problemas. Uno (lo que muchos piensan), es que se produzcan olas, como sucedió con la Gripe Española, y con ello la posibilidad de su repetición, porque según explicó el médico, en cada ola, con el correr del tiempo, declina la inmunidad, declinan los anticuerpos y volvemos a estar expuestos a repetir la enfermedad. Es impredecible la cantidad de olas, que al menos se ha visto en virus respiratorios, pero que no se sabe aún si esto ocurrirá con el covid. La otra preocupación es en los lugares que han logrado controlar el virus, que no se controla en todos los países de manera conjunta. Citó como ejemplo a Nueva Zelanda que hasta el momento no tiene circulación de virus y que ha re-inaugurado los vuelos internacionales, a países de la zona, y se pregunta qué pasaría si hay individuos que no han contraído la enfermedad y que son susceptibles; entonces una enfermedad como esta, que tiene un porcentaje elevadísimo de asintomáticos que puedan tener el virus y comiencen a contagiar (menos pero contagian) en el país en donde emigran, y así producir olas subsiguientes por alguno de esos mecanismos.

Respecto de cuáles serían las maneras de vencer esta enfermedad, el doctor Trenagh coincide en que estaría en la aparición de una vacuna, pero destacó que, “algo muy importante a reconocer”, es que la mayoría de las pandemias se agotan porque adquieren porcentajes de anticuerpos mayores de la comunidad, y que de los que son susceptibles, quedan pocos, entonces, la mayoría está cubierta por anticuerpos que otorgan inmunidad a los que no han tenido la enfermedad. El problema llega cuando los susceptibles son mayores a los que tienen anticuerpos, se producen brotes.

Por último dijo que un virus genera por sí mismo modificaciones genéticas, más de cien que genera el propio virus, que hacen que el mismo pierda agresividad y que así se termina apagando la pandemia.

