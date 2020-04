Protesto en nombre de los niños (Coronavirus)

Los confinan sin pensar en sus necesidades de expansión, acusados de ser portadores del mal y ser población en riesgo, pese a ser los menos vulnerables.

Una vez más se comprueba que para nuestras autoridades los niños y sus necesidades son invisibles. Piensan, actúan y deciden como adultos pensando que la población sólo está conformada por adultos.

No se dan el tiempo para pensar en los niños, más allá de ese vacío discurso de que son el futuro de la nación y todo lo que hacemos es para legarles un país mejor…

Nos recitan mitos sobre los niños sin pensar si tienen sentido. Por ejemplo, que el coronavirus es muy peligroso para los niños y niñas, cuando la evidencia muestra que son los que menos complicaciones tienen junto con sus padres si son menores de 40 años. Nos dicen también que son vectores de contagio porque transmiten el virus más que los adultos, cuando es evidente que toda persona de cualquier edad puede contagiar el virus si es que es que lo porta, como se evidencia por el crecimiento de contagios estando los niños ausentes de las calles.

Por si fuera poco, los países europeos más afectados por el coronavirus han entendido las necesidades de los niños y les dan el respiro al aire libre que necesitan. Suiza, Bélgica, Francia, Austria, Inglaterra, Alemania, hasta Italia desde el 31 de marzo permiten que los niños y niñas salgan con uno de sus padres a caminar cerca de la casa hasta por una hora al día, manteniendo las distancias y cuidados recomendados.

Nuestros gobernantes tienen que entender que los niños tienen una necesidad vital de estar al aire libre. Los efectos colaterales y de largo plazo de no hacerlo son muy complejos. Los niños necesitan luz solar natural, aire fresco, actividad física exploratoria, vegetación, liberarse por ratos del espacio físico comprimido del hogar y las tensiones al interior de ese espacio familiar.

En varios países como España -y ya hay algunos datos en el Perú también- desde el inicio del confinamiento han aumentado los casos de malos tratos a la infancia la que también se ve afectada por la violencia de género que ocurre dentro del hogar en cuarentena.

En suma, el confinamiento afecta la salud, bienestar, desarrollo físico y psíquico de niños y niñas. Si queremos que los niños asimilen de buena manera la experiencia traumática que están viviendo, pensemos en ellos. No se trata de pensar que lo único importante para los niños en este momento es que no pierdan clases. A lo que debemos aspirar es a que no se dañe su salud mental y su desarrollo fisiológico normal y que no se les ignore y abandone en sus necesidades de expansión. Y si cabe algo más, que no se discrimine a la mayoría que vive confinada en pequeños espacios respecto a aquellos pocos que tienen la fortuna de tener un jardín en el cual jugar.

Todo ello ayudará a mejorar su estado anímico, dormir y comer mejor, y a mantener el equilibrio emocional y fortaleza psíquica requerida para lidiar con sus angustias y temores.

Aunque sea por primera vez en la política peruana ¿podrían nuestras autoridades hacer el esfuerzo por pensar genuinamente en el bienestar emocional de nuestros niños?

Personalmente, protesto en nombre de ellos. No son invisibles, no son desechables, no son marginales. Son personas con identidad y valor igual que los adultos, pero que necesitan de ellos para creer en ellos.

Acerca de Trahtemberg

Educador y Líder Pedagógico del innovador Colegio Áleph de Lima, Perú,

Egresado de Ingeniería Mecánica, Administración de la Educación y Magíster en Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Es miembro del Consejo Nacional de Educación desde su creación en el año 2001 hasta el 2020.

Conferencista, autor de 20 libros sobre la comunidad judía del Perú y sobre la educación peruana, es el principal líder de opinión en educación en el Perú con fuerte presencia en medios y redes sociales.

Reprodución autorizada por Radio Jai citando la fuente.