¿Qué es Jol Hamoed y cuáles son sus reglas?

¿QUÉ SIGNIFICA JOL HAMOED? RAB. ZILMAN ABRAHAM

“Jol” quiere decir cotidiano, secular, se refiere a los días previos al Shabat, que no tienen santidad alguna. “Moed” significa festividad, sagrado, se refiere al Shabat y los días que D-s nos ordenó santificar. Es fácil entender el concepto de cada uno por separado. Sin embargo, ¿pueden existir simultáneamente? ¿puede un día ser sagrado y mundano a la vez? La respuesta es sí. Y de ella surgen numerosas preguntas.

Por mandato toraico las festividades de Pesaj y Sucot duran en total una semana. Durante esa semana existen días sagrados que son de descanso y tenemos prohibido involucrarnos en cualquier tipo de trabajo creativo, como cualquier Shabat. También existen días que no tienen la misma santidad, que no son de descanso, pero que aun así se nos obliga a observar como una festividad. A este periodo de tiempo se le llama “Jol Hamoed.” Son los días intermedios entre los primeros dos días de la semana y los últimos dos.

Para mantener el balance entre lo que es una festividad y un día cotidiano simultáneamente, existen una serie de reglas que nos ayudan a definir qué sí y qué no puede hacerse ese día. El principio general es en la medida de lo posible tratar de no hacer trabajos calificados durante este periodo. Sin embargo, cuando necesita trabajar, es muy probable que esté permitido hacerlo. Las siguientes listas son una enumeración de las leyes generales que aplican estos días. Para conocer a profundidad este tema se requiere de la lectura de distintos libros.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

• Cualquier trabajo requerido en la preparación de comida

• Cualquier trabajo realizado por motivos médicos

• Cualquier trabajo que no sea arduo y agotador, que si no se hace en este tiempo ocasione pérdidas importantes a la persona.

• La correspondencia entre amigos, sin relación a negocios es permitida; aunque en la medida de lo posible se debe evitar escribir, cuando es indispensable hacerlo se debe hacer de forma distinta a lo cotidiano.

Otras normas del jag:

• Está prohibido registrar asuntos referentes a negocios, excepto que al no hacerlo se corra el riesgo de olvidarlo y tener pérdidas financieras significativas.

• En general los negocios se deben continuar únicamente si ellos ayudan a la persona a comprar cosas para la festividad, o si al no hacerlo el negocio perderá su capital actual. Comprar y vender mercancía está prohibido.

• Trabajar en el campo está prohibido, al menos que la pérdida de no hacerlo sea significativa

• No se realizan casamientos, aunque si se pueden celebrar compromisos

• Está prohibido hacer lavandería, a excepción de la ropa que se usará en la festividad y que por alguna razón no pudo ser lavada antes de que esta comenzara.

• Cortarse el pelo y rasurarse está prohibido.

• Se permite cortarse las uñas únicamente si esta actividad también fue realizada antes de que la festividad comenzará.

• Está prohibido ayunar.

• Las leyes concernientes al luto también cambian.

• Las mitzvot (mandatos) particulares de cada festividad siguen cumpliéndose durante Jol Hamoed. Por ejemplo, durante Jol Hamoed de Pesaj no se come jametz, durante el Jol Hamoed de Sucot se come en la Sucá y se sacuden las cuatro especies.

• Otra de las obligaciones de Jol Hamoed incluye estar alegre y celebrar. En estos días comemos comidas festivas y usamos ropa especial.

Fuente: Ask Moises