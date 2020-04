“Vivimos con miedo, pero si se mira noticias todo el tiempo, el estrés puede matar antes que el Corona”

Entrevistado por Radio Jai, el Rabino Shoshan Ghoori relató desde Brooklyn, New York, cómo se vive la pandemia del Covid-19 en una de las comunidades judías más grandes del mundo.

“Aquí en la comunidad hay una cifra alta de personas que están en un hospital o que han fallecido, y estamos viviendo eso con mucho dolor, mucha hermandad y apoyo de una familia a otra. Se siente preocupación y miedo”, dijo quien estuviera mucho tiempo a cargo de Aish Hatorá en Chile.

La preocupación por las comunidades ortodoxas a partir de la experiencia en ciudades y barrios de Israel, hace que Brooklyn sea un punto de atención en el seguimiento de la crisis. “Cada comunidad ortodoxa tiene su estilo y forma en la que reaccionó a ésta terrible plaga. Yo ya hace tres semanas que estoy en mi casa, y la mayoría de la gente no ha ido a la sinagoga en dos o tres semanas ya. Hay personas que no usan smartphones y no han recibido las ordenes y mensajes de las autoridades, y no han seguido tanto los planes. Ellos han sido afectados de manera diferente que la mayoría ortodoxa que se quedó en la casa, y se ve la diferencia”, explicó Ghoori.

En relación a la proximidad de la festividad de Pésaj que es tradicionalmente un momento en el que las familias se reúnen, consultamos al rabino acerca de si los miembros de las comunidades en New York acatarán la restricción y permanecerán en estado de aislamiento social. Ghoori aseguró que “el 99 porciento de las persona están tomando el tema muy en serio. Mis padres tenían muchas ganas de salir, pero se van a quedar solitos, a pesar de que estamos a unas pocas cuadras. Yo no voy a visitarlos y ellos no vendrán de visita. No es similar a las imágenes que se ven de algunos grupos en Israel de los llamados Ultraortodoxos. No está pasando eso aquí”.

Aclaró Ghoori que “la comunidad está a la vanguardia y liderando el tema de los médicos, la preocupación no solo por nuestra comunidad sino también de nuestros vecinos. En Pésaj no va a ser común que alguien rompa el aislamiento solo para cumplir con el seder y estar en familia porque no es la mitzvá de ahora”.

Acerca de la situación en la ciudad de New York, una de las que más contagiados y víctimas tiene (2900 fallecidos y más de 100.000 contagiados hasta el momento de ésta nota), Shoshan Ghoori expuso que “hay que ser inteligentes y no estar mirando y escuchando noticias todo el día ya que se sabe que eso vende y la gente mira buscando un poco de esperanza, pero no llega. Tenemos que saber lo que está pasando, y atentos las ordenes de las autoridades pero desconectarnos un poco de los medios. Se puede escuchar música, estudiar, estar en familia, ya que es un desafío también disfrutar el cambio, conocer y sentir lo que realmente está pasando”.

“Estamos en un terrible momento, pero debemos entender y crecer con el momento. Estamos viviendo como comunidad con miedo, pero si se mira noticias todo el tiempo, el estrés puede matar antes que el Corona”, reflexionó.

La angustia por la enfermedad se suma al de la falta de trabajo, de ingresos y sustento para algunos. Ghoori explicó que ” el Jesed (misericordia) siempre ha sido orgullo y bandera de la comunidad judía. Es impresionante la cantidad de mensajes, de grupos dispuestos ayudar respetando la distancia social, con los cuidados necesarios, apoyando a nivel de comida, de los dueños de las empresas o jefes diciendo a sus empleados que ésto va a pasar y estarán allí para ellos, y la preocupación del gobierno para los que no recuperen sus trabajos. Se siente el apoyo y estamos muy agradecidos al gobierno federal, estatal y local”.

“Tenemos mucha emuná (fe), ya que como pueblo hemos pasado muchas cosas durante la historia y tenemos la esperanza que aprendimos a sentir durante esa historia”, concluyó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.