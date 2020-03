La gestación del Edicto de Granada

El 31 de marzo de 1492, los Reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla firmaban el Edicto de Granada que disponía la expulsión de los judíos de sus territorios. El Edicto, también llamado el Decreto de la Alhambra, fueron en realidad dos decretos por los cuales se expulsaba a los judíos el 31 de julio de 1492. Luego, la fecha final del destierro se extendió al 10 de agosto por motivos logísticos.

Las dos versiones del edicto ofrecen algunas diferencias, en el documento destinado a Castilla se hace referencia exclusivamente a los motivos religiosos, y en el documento destinado a Aragón se acusaba a la comunidad judía de incitar a los conversos a volver a las prácticas de su antigua religión.

Los monarcas le encargaron la redacción del edicto al inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, hecho que demuestra la importancia y el protagonismo de la Inquisición en esos días. El cronista de la época Sebastián de Olmedo, definía a Torquemada como: el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden.

El 20 de marzo, los reyes recibieron el borrador del documento en un lenguaje y estilo utilizado por los inquisidores. Los reyes le habían fijado al inquisidor tres condiciones que debían quedar reflejadas en el documento. Así se hizo, según las instrucciones se menciona: a la usura como uno de los delitos de los que se acusa a los judíos: Hallamos los dichos judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devorar y absorber las haciendas y sustancias de los cristianos; otro delito es el de herética pravedad, de burlarse de las leyes de los cristianos, de ser idólatras y de judaizar a los conversos; y también se hace mención a las abominables circuncisiones y a la perfidia judaica; y se recuerda que los judíos por su propia culpa están sometidos a perpetua servidumbre, a ser siervos y cautivos.

En la segunda parte del decreto se detallaban las condiciones para la deportación: la expulsión era definitiva: acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni alguno de ellos. No había ninguna excepción: ni por razón de edad, residencia o lugar de nacimiento, se incluyen tanto a los nacidos en Castilla y Aragón como los venidos de fuera. Se daba un plazo de cuatro meses para que salieran de los dominios de los reyes, los que no lo hicieran dentro de ese plazo o volvieran después serían castigados con la pena de muerte y la confiscación de sus bienes. Asimismo, los que auxiliaran a judíos o los ocultaran se exponían a perder todos sus bienes, vasallos y fortalezas y otros heredamientos.

En el plazo fijado de cuatro meses los judíos podrían vender sus bienes inmuebles y llevarse el producto de la venta en forma de letras de cambio, no en moneda acuñada o en oro y plata, ya que su salida estaba prohibida por la ley, o de mercaderías, siempre que no fueran armas o caballos, cuya exportación también estaba prohibida.

Aunque en el edicto no se hacía referencia a una posible conversión, esta alternativa estaba implícita. Los judíos disponían de cuatro meses para tomar la más grave decisión de su vida: abandonar su fe para integrarse al reino o salir del territorio. El documento fue enviado a cada una de las ciudades principales, a las ciudades menores y villas, y a los señoríos nobiliarios.

El edicto real gozó de una gran aceptación, existía una presión de la opinión popular, mayoritariamente antijudía, promovida por la Inquisición española. Además la expulsión permitía que las deudas tomadas por los aristócratas y los comerciantes quedasen impagas, sin omitir la ambición de los Reyes en acumular y disponer de las riquezas y los bienes judíos a partir de la expropiación de los mismos; por lo visto la religión no fue la única causa.

El Edicto de Granada representa el desenlace de los procesos de estigmatización y exclusión de los judíos, y el destierro de un enemigo interior. El decreto es también un punto de inflexión, a partir de ese momento se persigue oficialmente a la sangre judía que podía quedar disimulada en las conversiones, ya que el documento discrimina legalmente a los conversos, o cristianos nuevos, bajo la sospecha de practicar en secreto su antigua religión. En otras palabras, a la segregación espacial, social y profesional, toma fuerza la noción de la descendencia, de la limpieza de sangre. Utilizando términos actuales podemos afirmar que con el Edicto, España se asume como un Estado totalitario, un Estado racial.

El decreto puso punto final a la rica historia de los judíos sefardíes en España que se extendió por más de 15 siglos. El Edicto estuvo vigente cerca de 500 años. Finalmente, aunque ya hacía tiempo que existía una comunidad judía en España, el 16 de diciembre de 1968 el gobierno de Francisco Franco declaró el Edicto abolido y fue derogado formalmente el 21 de diciembre de 1969.

Acerca de Krell

Profesor de Historia, escritor, conferencista, formador y capacitador de docentes, autor de los libros: Una tierra sin paz. Israel y el Medio Oriente, Ed. Dunken, Bs. As., 2018. Páginas de Odio. Historia del Antisemitismo, Ed. Dunken, Bs. As., 2014.

Graduado en el Instituto Superior de Ciencias Judaicas, Bs. As., Profesor en Educación Judía con especialización en Historia Judía para niveles Medio y Terciario del Ministerio de Educación de la Argentina. Realizó Estudios de Posgrado en Israel.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.