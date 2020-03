Medio Oriente se enfrenta al coronavirus

Mientras que el número de muertes en Irán continúa escalando, los países de Medio Oriente restringen el movimiento cerrando escuelas y prohibiendo reuniones. Siria, desgarrada por la guerra, sigue sin reportar ni un solo caso de coronavirus.

Sirenas de ataque aéreo sonaron en la capital de Jordania para marcar el comienzo de un toque de queda de tres días, con el objetivo de contener el coronavirus, que tomó otras 123 vidas en Irán, hogar del brote más grande de la región.

Las últimas muertes llevan el número total en Irán a 1.556 entre 20.610 casos confirmados, de acuerdo con números publicados por el Ministerio de Salud. Irán fue ampliamente criticado por su lenta respuesta al brote, que incluso infectó y mató a altos funcionarios del régimen.

En una de las medidas más estrictas hasta la fecha, Jordania ordenó el cierre de todos los negocios y a la gente que se mantenga fuera de las calles al menos hasta el martes, cuando planea anunciar horarios específicos para las compras.

Las autoridades ya arrestaron a 392 personas acusadas de violar el toque de queda, dijo Amer Sartawi, portavoz de la Direccion de Seguridad Pública. Advirtió que quien desobedezca las órdenes se enfrentará a consecuencias legales.

Varios países de Oriente Medio han cerrado escuelas, universidades y negocios no esenciales. Muchos amenazan con multas o tiempo en prisión a aquellos que violen los decretos.

En la Franja de Gaza, el Ministerio de de Salud confirmó en la mañana del domingo los primeros dos casos en ese territorio. Este desarrollo empeoró los temores de un potencial brote en una Gaza sobrepoblada, que tiene un sistema de salud sobrecargado tras años de bloqueo, conflictos fronterizos con Israel y disputas políticas internas.

Egipto anunció que todos los sitios arqueológicos y museos, incluidas las famosas pirámides de Gizeh, cerrarán sus puertas desde el lunes hasta fines de marzo. Mostafa Waziri, el director el Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que las autoridades esterilizarán todos los sitios durante el cierre.

Egipto reportó 285 infectados y 8 muertos, y crece la presión para declarar un toque de queda. El estado árabe más poblado es hogar de más de 100 millones de personas. El Cairo, la capital, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, con más de 20 millones de residentes.

Irán fue mucho más lenta para tomar medidas de acción contra el virus. Ha instado a la gente a no viajar para el año nuevo persa, un importante feriado nacional, pero muchos parecen estar ignorando la recomendación. El portavoz del Ministerio de Salud, Kianoush Jahanpour, dijo que el número de casos se incrementó en destinos turísticos populares.

Irán no ordeno cerrar sus negocios, a pesar de que muchos lo hicieron por iniciativa propia. Las autoridades sólo comenzaron a cerrar sitios de peregrinaje religioso esta semana, mucho después de la detección de los primeros casos. Hay preocupaciones de que el sistema de salud, tras años de sanciones estadounidenses, podría quedar abrumado.

La mayoría de la gente con coronavirus sólo experimenta síntomas menores parecidos a los de la gripe y suelen recuperarse en algunas semanas, pero el virus es altamente contagioso y puede ser esparcido incluso por quienes no desarrollan síntomas. Puede causar enfermedades graves, incluyendo neumonía en algunos pacientes, especialmente en personas mayores y aquellos con enfermedades preexistentes.

Más de 275.000 personas fueron infectados en el mundo. El virus mató a más de 11.000 personas, mientras que más de 88.000 consiguieron recuperarse.

El sábado es el dia de la madre en Oriente Medio, y muchos utilizaron las redes sociales para compartir su lamento al no poder reunirse con sus familias. Otros agradecieron a madres que pasaron la festividad como doctoras y enfermeras trabajando en hospitales. Por Internet circuló una popular tarjeta de felicitación que alababa a las madres como las defensoras originales del lavado de manos.

En Iraq, el teniente general Othman al-Ghanimi, jefe de gabinete del ejército, ordenó una reducción de 50% de personal militar activo. Se instruyó a los oficiales actualmente de licencia que no regresen hasta el 31 de marzo y a las mujeres se les otorgó una licencia extendida.

Iraq, que reportó 193 infectados y 14 muertes por coronavirus, sigue combatiendo los restos del grupo terrorista Estado Islamico.

En Siria, que aún no ha reportado caso alguno, el ejército dijo que está repartiendo barbijos y guantes a todos sus soldados y suspendiendo todos los deportes grupales como una medida preventiva. También dijo que suspenderá todo el reclutamiento hasta el 22 de abril.

En los Emiratos Arabes Unidos, el Consejo de Medios Nacionales anunció la prohibición temporaria de “la distribución de todos los diarios impresos, revistas y material publicitario” a partir del martes, y sostuvieron que es una medida para frenar el contagio del virus. Añadieron que las suscripciones y los puntos de venta en centros de compras estarán exentos.

Dr. Frida al-Hosani, portavoz del Ministerio de Salud y Prevención, pidió por separado al público que se mantengan alejados de centros comerciales y restaurantes, que continúan abiertos en los EAU.

La pequeña y rica Catar, mientras tanto, advirtió a los ciudadanos y residentes que honren las reglas de cuarentena. La agencia de noticias estatal reportó que “capturaron a 10 personas” que rompieron esas normas. Dijo también que quienes no obedezcan las reglas enfrentarán consecuencias legales.

En Judea y Samaria, las fuerzas de seguridad palestinas arrestaron a 20 predicadores musulmanes por violar la prohibicion de participar en las plegarias de los viernes, reportó The Voice of Palestine. La autoridad palestina, que gobierna parte de Judea y Samaria, cerró las mezquitas y prohibió las plegarias grupales.

La Autoridad Palestina reportó 52 casos confirmados, incluyendo a 17 que se recuperaron. Jordania reportó 85 infectados, con sólo un recuperado. Catar, por su parte, reportó 460 casos, incluyendo 10 recuperaciones.

Yemen tampoco reportó casos pero el gobierno reconocido internacionalmente anunció una suspensión temporaria de las plegarias de los viernes y las congregaciones en mezquitas en las áreas bajo su control.

Con información de YNET