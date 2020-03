Amazon prohíbe la ventas de ‘Mein Kampf’ después de décadas

Según los informes, Amazon ha prohibido la venta de la mayoría de las ediciones de “Mein Kampf” de Adolf Hitler después de décadas de cabildeo de grupos judíos y organizaciones benéficas del Holocausto.

La compañía de tecnología informó a los libreros en los últimos días que no se les permitiría vender una selección de libros escritos por nazis en la tienda en línea, incluida la autobiografía de Hitler y libros para niños que fueron escritos para difundir ideas antisemitas, informó The Guardian el lunes .

En un correo electrónico obtenido por The Guardian dirigido a quienes venden copias de segunda mano de “Mein Kampf”, Amazon dijo que “ya no pueden ofrecer este libro” porque rompe su código de conducta.

Se han eliminado de la tienda varias ediciones de eBook Kindle de las memorias del líder nazi, así como su página de autor. Algunas ediciones académicas en idiomas extranjeros del trabajo de Hitler todavía estaban disponibles en la librería de Amazon en el Reino Unido.

Otros libros que fueron prohibidos incluyeron “El hongo venenoso” y “El mestizo”, ambos escritos por el editor del Tercer Reich Julius Streicher, quien luego fue ejecutado por crímenes contra la humanidad por administrar un periódico nazi.

Las organizaciones benéficas del Holocausto han presionado para la eliminación del libro de Amazon desde fines de la década de 1990, informó The Guardian, mientras que la compañía, que originalmente era una librería, generalmente señaló la libertad de expresión y educación como razones para seguir vendiéndolo. Pero Amazon recientemente ha eliminado recientemente, y en silencio, otros libros y objetos de recuerdo nazi, informó The New York Times en febrero .

“Como librero, brindamos a los clientes acceso a una variedad de puntos de vista, incluidos títulos que cumplen una función educativa importante en la comprensión y prevención del antisemitismo”, dijo un portavoz al medio noticioso. “Todos los minoristas toman decisiones sobre qué selección eligen ofrecer y no tomamos decisiones de selección a la ligera”.

