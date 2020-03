Jerusalem y Tel Aviv se iluminaron con la bandera italiana en solidaridad por el Coronavirus

En la capital de Israel, Jerusalem, las murallas y en Tel Aviv, en las paredes del ayuntamiento, se iluminaron con los colores de la bandera de Italia para mostrar solidaridad con el país europeo afectado por el Coronavirus.

Tonight the municipality hall is lit with the Italian flag, in solidarity with #Italy and all those affected by the #CoronaVirus.

Italia, #TelAviv è al tuo fianco!

❤#iorestoacasa #IsraeleConItalia #andràtuttobene pic.twitter.com/YJT5pZLhJk

— Tel Aviv (@TelAviv) March 15, 2020