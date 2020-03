Big Data: posibilidades y limitaciones

Tricia Wang (la perspectiva humana que hace falta al Big Data) explica por qué la gente se volcó al IPhone derribando a Nokia, líder del mercado de celulares. Encontró que la mayoría de los pobres de China (y otros países) se interesaban en los iPhones que les prometía acceso a la alta tecnología. Querían un teléfono inteligente y gastaban todo por conseguirlo.

Nokia no la vio porque sus millones de datos no daban ninguna indicación de que alguien quiera comprar teléfonos inteligentes, porque susencuestas suponían que la gente no sabe qué es un teléfono inteligente por lo que no obtuvo ningún resultado sobre esa demanda. Sus encuestas estaban diseñadas para optimizar el modelo empresarial existente, y no para mirar las dinámicas humanas emergentes.Esta predisposición cuantitativa que sobrevalorar lo que se puede medir sin controlar esa adicción,resultó fatal para Nokia que desechó datos que no se pueden expresar numéricamente.

Sebastian Wernicke (Como usar los datos para hacer un programa de TV) compara la forma como Amazon y Netflix analizaron macro datos similares para predecir qué programas captarían el mayor interés de la audiencia, para aplicarlo en las siguientes producciones. Amazon, escogió ocho candidatos para programas de TV, hizo el 1er episodio de cada y lo ofreció gratuitamente a la audiencia para medir los millones de datos que obtuvieron de la audiencia. El hallazgo fue que Amazon debe hacer una comedia sobre 4 senadores republicanos (Alpha House”). Pero no logró el éxito de audiencia esperado.

En cambio Netflix tomó todos los pedazos de información recolectados (calificaciones de los programas, la historias de visión, los programas que más gustan, actores, productores, etc. y decidieron hacer una serie dramática sobre un solo senador (“House of Cards”) que fue un éxito espectacular. ¿Por qué la misma big data funcionó bien para Netflix y no para Amazon? Porque big data sirve para tomar todas las fracciones de información disponible para analizarlas y entender esas partes pero no es tan acertada para agruparlos para llegar a conclusiones que deriven en decisiones. En esa tarea es más eficaz el cerebro humano especialmente la intuición calificada y creativa de los expertos. Big Data es solo una herramienta.

Por León Trahtemberg.