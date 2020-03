“Lo ideal es designar a alguien que no esté en esa situación judicial”

Un ex funcionario procesado por “traición a la patria”, por el memorándum con Irán, Eduardo Zuain, fue designado Director en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, centro formador de diplomáticos.

Emilio Cárdenas, ex embajador de la Argentina en las Naciones Unidas, en diálogo con Radio Jai, opinó que lo ideal es designar a alguien que no estuviera en esa situación judicial, que no es lo mejor para el prestigio del instituto, pero que el tema es muy complejo y prefería no hacer ninguna reflexión sobre ello.

Cárdenas aseguró que hay que tener mucho cuidado con la persona, y que antes de reaccionar negativamente, se debería esperar que hubiera una condena. “Una cosa es estar procesado y otra, es estar condenado, explicó. Coincidió en que no hay necesidad de nombrar a alguien en una situación como la de Zuain, pero que hay que respetar la decisión del gobierno y su derecho a elección.

“Hubiésemos deseado no vivir esta situación pero, hay que ser muy cuidadoso, debemos respetar la designación y, en especial a la persona que no tiene condena firme”, reiteró.

Acerca de que si existe tensión en el ámbito de la diplomacia, entre los que se están formando en la carrera y los que son designados políticamente, para representar al país como embajadores, Cárdenas opinó que probablemente quienes tienen una vocación por la carrera diplomática, los que se prepararon, se formaron para ser embajadores, con todo el esfuerzo que ello implica, probablemente se sientan molestos, pero explica que, entre los diplomáticos de carrera, como ocurre como en todas las cosas, encontró “excelentes y no tan excelentes, buenos y no tan buenos”, como en todos los rincones de la sociedad.

Cardenas comprende que, como es el caso de quienes se acercan al final de su carrera, y aspiran tener una designación en alguna embajada en el mundo, la designación de embajadores políticos los haga sentir molestos. Asimismo, fuera del mundo de la Diplomacia, destacó, hay gente que representa a la Argentina de manera excepcional por sus propias características personales, hay individuos excepcionales dentro y fuera de la carrera, y es normal que un gobierno quiera recompensar a una persona excelente otorgándole alguna embajada. “Lo que no hay que hacer es abusar de esto” -dijo- porque las designaciones deben ser pensadas, selectivas y recaer en personas de excepción”.

Respecto del caso del nombramiento de Uribarri como Embajador en Israel, quien tiene cuestiones judiciales para responder, Cárdenas explicó que habría que preguntarse cuáles son las condiciones destacadas del designado Embajador para hacerse cargo de la representación en un país como Israel, que tiene con la Argentina lazos de intimidad muy grande, por la gran comunidad judía que integra su sociedad. Lo ideal hubiera sido que alguien con conocimiento de Medio Oriente, con conocimiento de la política interna israelí, hubiera recibido el cargo, y señaló: “Esta no es cualquier embajada, la de Israel, es de suma importancia para la Argentina. ¿Qué cualidades personales tiene para hacerse cargo de esta embajada, que es la más importante para nuestro país? Ahí yo centraría el análisis.- Yo no conozco que Uribarri sea un especialista en Medio Oriente, ni con los temas de Israel”, concluyó.

