Coronavirus: Se canceló el Carnaval de Venecia

Crece la preocupación en Italia por los casos detectados de Coronavirus, que ya ascienden al número de doscientos, en especial en el norte del país. “Llegué a Milán el día 21 de febrero y todavía no estaban las alertas que hay ahora, pero en Venecia, adonde fui por el Carnaval, el pasado 22, la situación era más preocupante porque se habían registrado cinco casos de la enfermedad y había muy poca información, por lo que al día siguiente cancelaron el carnaval” cuenta Sofía del Ciervo, cantante y bailarina argentina desde Roma.

Respecto de cómo llegar de Venecia a la capital, explica Sofía, tampoco había información sobre si los trenes continuarán funcionando normalmente, y entonces la decisión de la gente, como medida preventiva fue adelantar sus pasajes para Roma, en donde la actividad “aún es normal”. Al no llegar casos concretos del virus, la ciudad funciona como siempre, hay mucho movimiento turístico de todo el mundo, y por ahora, en el aeropuerto, los controles son normales para abordar los vuelos. Se sabe de un avión de Alitalia que debió descender en una isla al comprobar que no todos los pasajeros habían pasado por los controles correspondientes. En el aeropuerto de Milán, ya éstos son más rigurosos.

Acerca de cómo continuará el movimiento de pasajeros para entrar y salir del país y dentro del mismo, y teniendo en cuenta a Italia como gran centro turístico, de cómo se maneja el tema allí, Sofía cuenta que “mucha información concreta no está llegando y sí comentarios sobre gente que quedó en Venecia y que se supone quedará en cuarentena” “ Si no te acercás a preguntar por transporte, eventos, cancelaciones de vuelos y de cómo se va a solucionar, probablemente no te den una respuesta, tal vez por prevenir el pánico y eso es un gran problema”, comenta Sofía con preocupación.

Toda la zona del norte de Italia está en alerta por los casos del coronavirus, como Milán, Turin, Venecia, Verona, Padua, entre otros lugares, además de los tres casos ya registrados en Roma.

Sofía concluye diciendo que quedó sin poder vivir a pleno el carnaval de Venecia , pero que solo espera regresar sin problemas a la Argentina.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.