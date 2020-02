El CoronaVirus en Israel

Mientras en Italia se confirmó la tercera muerte por CoronaVirus y se suspendió el mítico carnaval de Venecia por temor a la epidemia en Israel se confirmaron 2 casos y toman todas las medidas para protegerse de la enfermedad.

Los 11 israelíes que aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurion abordaron un minibús especial para transportarlos a Sheba durante dos semanas: “No estamos enfermos”. Se instalaron en las habitaciones y ahora se comunicarán a través de la sala militar. “Sabremos cuál es su situación al mediodía, después de que se hayan sometido a pruebas. Estamos preparados para cualquier escenario”, dijo el director del centro médico.

Los israelíes que fueron aislados este mes en el barco Diamond Princess en Japón aterrizaron en Israel el viernes por la mañana. Inmediatamente después de su llegada, fueron transportados a un complejo apartado específicamente establecido en el Hospital Sheba en Tel Hashomer. Los cuatro pasajeros israelíes que fueron diagnosticados como portadores del virus corona fueron hospitalizados en un hospital en Japón. El hospital tiene dos ejercicios para la recepción de pasajeros que solo verán a sus familiares en dos semanas.

Cuando bajaron del avión, le dijeron al personal médico en el estacionamiento del aeropuerto Ben Gurion: “Estamos sanos, no estamos enfermos”.

Los israelíes se instalaron en sus habitaciones, y ahora la comunicación con ellos se llevará a cabo en la sala del ejército ubicada cerca del complejo. La Dra. Galia Barkai, directora de telemedicina, los saludó a su llegada: “Sé que no fue fácil, que no pueden ver a sus familiares y no pueden moverse. “Entendemos la situación, nos esforzaremos por que disfruten su tiempo aquí”.

El profesor Yitzhak Kreis, director del Centro Médico Sheba, dijo: “Actualmente estamos tratando de reducir su ansiedad e incertidumbre. Los revisaremos, y solo al mediodía sabremos cuáles son, si están infectados o no. Estamos preparados para cualquier situación”.

La aeronave de Malta, Airlines “Vista Get”, fue alquilada por la compañía israelí de vuelos médicos Madasisis en nombre de las compañías de seguros. Después de detenerse durante una hora en Tbilisi, el avión despegó hacia Israel para que no tuviera que repostar en el aeropuerto Ben Gurion, y pudiera despegar inmediatamente como parte de las directivas del Ministerio de Salud.

En el Centro Médico Sheba estaban preparados para absorber el aislamiento de israelíes, y ayer llevó a cabo dos ejercicios que simulan la llegada en el aeropuerto. Yoni Levy, cuya madre y hermana esperan regresar a Israel después de un mes en un barco conocido como el Barco Corona, dijo que las familias israelíes recorrieron el complejo y explicaron cómo tratar a sus familiares. Levy agregó: “Estamos entusiasmados y esperándolos. Hemos arreglado cosas para ellos en las habitaciones desde casa, y los veremos en dos semanas. Hasta entonces, hablaremos por Skype”.

El portavoz de las familias israelíes, Eliyahu Eliowitz, dijo: “De acuerdo con las instrucciones del Hospital Sheba, los miembros de las familias ubicadas en Israel no se reunirán con los pasajeros del barco, que serán hospitalizados en condiciones de aislamiento durante las próximas dos semanas. Además, las familias esperan que los pasajeros tengan una entrada tranquila a Israel y descansen después de su viaje”. –

Eliowitz agregó: “Agradecemos a los residentes de Israel por su preocupación y dedicación todo el tiempo, y por el cálido abrazo del centro médico en los preparativos para la llegada de pasajeros con la sensación de un hogar bajo las estrictas condiciones de aislamiento”.

Antes de abordar un avión en Japón, los 11 israelíes fueron llevados en un autobús especial desde el barco y cantaron “A Living Israel “. Nicole Ben-David, una de las 11 personas que abordaron el avión, dijo con entusiasmo que, por primera vez en dos semanas, estaba usando maquillaje y vestida especialmente para el viaje. “Fue muy desafiante”, agregó Bruria Levy. “Hubo días difíciles y días buenos, pero la bendición nos perseguirá”, dijo entre lágrimas. “Estas son lágrimas de alegría. Lo principal es que la respuesta a las pruebas resultó negativa”.

Todos los israelíes que llegaron a Israel se sometieron a pruebas antes de abordar el barco. Entre los 11, las pruebas mostraron resultados negativos, sin embargo, un pasajero israelí de 69 años fue identificado como paciente con el CoronaVirus y enviado a aislamiento. El Ministerio de Salud señaló que el Prof. Ran Nir-Paz, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Hadassah, permanecerá en Japón y seguirá acompañando a los cuatro israelíes infectados con el virus y hospitalizados en los hospitales militares de Japón.

De los 3.711 pasajeros y tripulantes a bordo del barco, que atracó durante más de dos semanas en el puerto japonés de Yokohama, más de 630 personas resultaron infectadas. Esto se compara con unas 500 personas en todo el mundo (excepto China, por supuesto). En la noche de entre el miércoles y el jueves, ocurrieron las primeras muertes de pasajeros del barco. Dos ciudadanos japoneses, un hombre de 87 años y una mujer de 84 años que estaban en el barco, murieron en el hospital después de ser hospitalizados de forma aislada la semana pasada. Los dos tenían enfermedades previas de fondo. Aparte de eso, la condición de los 29 pasajeros que enfermaron es difícil de definir.

Por otra parte el número de estudiantes israelíes en #cuarentena por temor al coronavirus asciende a 90

El número de estudiantes israelíes a los que se ordenó la autocuarentena tras entrar en contacto con un grupo de surcoreanos potencialmente infectados con el #coronavirus aumentó a 90 el sábado por la noche, mientras el Primer Ministro anunció una reunión con altos funcionarios el domingo por la mañana para discutir los esfuerzos para contener la enfermedad.

El Ministerio de Educación anunció el sábado por la noche que 60 alumnos de octavo grado de Haifa que se encontraban en el sitio histórico de Masada al mismo tiempo que el grupo surcoreano entrarían en aislamiento, junto con cinco profesores y un guardia de seguridad. El anuncio se produjo horas después de que se anunciara que 30 estudiantes de Beer Sheba, también de octavo grado, estarían en cuarentena en sus casas junto con dos profesores tras entrar en contacto con los peregrinos durante una excursión.

El Ministerio de Educación dijo que proporcionaría a los estudiantes orientación psicológica y recursos de aprendizaje en línea mientras estuvieran aislados, tiempo durante el cual se les exige que eviten cualquier contacto directo con otras personas, incluidos los miembros de la familia.

El grupo de 77 coreanos estuvo en Israel del 8 al 15 de febrero. Se confirmó que nueve de ellos tenían el virus el viernes, después de su regreso a Corea del Sur, aunque no se sabe si contrajeron el patógeno antes o después de regresar de Israel.

El primer ministro #Benjamin_Netanyahu llamó a una evaluación de la situación el domingo por la mañana sobre la contención de la posible propagación del #coronavirus en Israel, a la que asistieron el ministro de Salud Yaakov Litzman, ministros, gerentes de hospitales y otros altos funcionarios.

Israel también impidió que los turistas que llegaron de Corea del Sur el sábado por la tarde entraran en el país, en medio de una oleada de enfermedades en la nación asiática, donde el número de infectados ha saltado a 433 en el espacio de unos pocos días.

Un avión de pasajeros de Korean Air que aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión alrededor de las 7:30 p.m. el sábado se mantuvo en la pista, ya que a todos los extranjeros a bordo se les bloqueó la entrada al país.

Con Información de Haartez y Noticias de Israel

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.