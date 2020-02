Madre judía ortodoxa rompe récords y estereotipos

La corredora de maratón israelí Beatie Deutsch está batiendo récords solo cuatro años después de empezar a practicar el deporte. Pero eso no es lo que la hace tan notable. Son los estereotipos y las barreras culturales que rompe cada vez que cruza una línea de llegada con una falda larga, mangas largas y un pañuelo en la cabeza.

La mujer judía ultra ortodoxa de 30 años, madre de cinco hijos, que se crió en Nueva Jersey y se mudó a Israel en 2008, rompió el récord para las mujeres israelíes en la Maratón de Jerusalem de 2018 y desde entonces ganó la Maratón de Tiberíades, el Campeonato nacional israelí de media maratón y de maratón. Su mejor tiempo personal de maratón fue de 2:32 es apenas inferior al estándar de clasificación olímpica.

En mayo pasado, ganó una media maratón en Letonia, convirtiéndose en la primera mujer judía ortodoxa conocida en ganar una carrera internacional. Este domingo, corre en la Maratón Life Time de Miami, su primera carrera en los Estados Unidos. Está compitiendo en la media maratón y será apoyada por fanáticos judíos en el sur de Florida y en todo el mundo, muchos de los cuales la siguen en Facebook e Instagram (@marathonmother).

“Speedy Beatie“, como la han apodado, inspira a las mujeres judías ortodoxas a correr, mujeres como Brocha Lipkind, madre de cinco hijos de 45 años de North Miami Beach, que participa en el maratón de Miami en un equipo de 54 miembros llamado”Run4Yitzi“, del cual es miembro.

El grupo está recaudando fondos para el rabino afectado por la ELA, Yitzi Hurwitz, de Los Ángeles, de 47 años, que no puede moverse, hablar o comer solo, pero escribe un blog semanal utilizando movimientos oculares para dirigir su computadora.

“Creo que la visión estereotipada que la gente tiene de una mujer judía religiosa es una mujer con un millón de niños colgando de ella, sin trabajar, sin preocuparse de sí misma y su individualidad y no siempre lucimos muy bien porque tal vez a veces nos vemos demacrados”, dijo Lipkind. “Beatie está cambiando la cara de cómo son las madres y mujeres religiosas. Aún más, está cambiando la cara de lo que la gente piensa que son los judíos. Está rodeada de corredores de todas partes, incluso de palestinos. Ella representa una cultura de amor, bondad y apoyo para todos”.

Deutsch se crió en Passaic, Nueva Jersey y aunque siempre fue pequeña, ahora apenas mide más de 5 pies, era atlética y coordinada. No miraba deportes porque su familia profundamente religiosa no tenía televisión, pero era una gimnasta talentosa. Dejó de entrenar a los 12 años porque los entrenadores eran hombres. Tomó clases de taekwondo y jugó baloncesto todos los domingos con otras chicas de su escuela. Nunca consideró correr hasta hace cuatro años, cuando terminó última en las carreras familiares en la playa y prometió volver a estar en forma.

Su esposo, Michael, un ávido ciclista, apoyó plenamente su nuevo pasatiempo e incluso le compró un reloj de corredora. Nunca imaginó que correr maratones se convertiría en un modelo internacional a seguir.

“El deporte tiene un poder muy importante para derribar las barreras”, dijo por teléfono desde Jerusalem. “A través de la comunidad israelí de corredores, me he puesto en contacto con muchas personas, no solo judías sino también no judías. En Israel, hay muchos estereotipos sobre los judíos religiosos y las personas tienen ideas erróneas sobre lo que podemos hacer y lo oprimidos que estamos. He podido romper algunas de esas barreras”.

Al vivir en una comunidad “Haredi” de judíos ortodoxos estrictos, Deutsch dijo que “no siempre se acepta ser diferente”, pero que esa actitud está cambiando lentamente. Está demostrando que puede ser una madre cariñosa con cinco hijos menores de 10 años, una esposa devota y una atleta profesional.

“El mío es definitivamente un camino poco convencional, pero vi que correr la maratón era una oportunidad para demostrar que puedes estar 100% totalmente comprometida con tu fe y tu relación con Dios, pero seguir practicando atletismo al más alto nivel”, dijo.

Me ayudó, dijo, a obtener la bendición de su rabino, quien se ha convertido en uno de sus mayores admiradores. Él le envía sus oraciones antes de cada carrera e incluso investigó qué bebidas energéticas son kosher.

“Realmente me alentó mi rabino y mentor, quien me dijo que todos tenemos dones, talentos y fortalezas específicos con los que hemos sido bendecidos, algunos son más dramáticos que otros, pero cada uno de nosotros es único y que parte de nuestra misión en este mundo sea resolverlo y vea cómo podemos usarlo para tener un impacto positivo en el mundo “, dijo Deutsch.

Ella está corriendo para recaudar dinero para Beit Daniella, una organización benéfica para niños con enfermedades mentales. Muchos de los otros corredores ortodoxos en la maratón de Miami también corren para organizaciones benéficas.

Más de 600 de los 20.871 atletas en la carrera de 2019 participaron como miembros judíos ortodoxos que hacen obras de caridad y muchos otros corredores judíos compitieron en forma independiente. Los grupos judíos que se unen este año incluyen Team Lifeline (Chai Lifeline), Team Friendship Circle, JCS Alliance Team Blue Card y Team Courage (Kids of Courage).

Este es el primer año que la Maratón de Miami ofrece comidas Kosher certificadas para atletas en la línea de llegada.

Mendel Groner es el director de Friendship Circle, con sede en Atlanta, una organización benéfica internacional dirigida por el movimiento judío jasídico de Jabbad que une a voluntarios adolescentes con niños con necesidades especiales. Un grupo de 200 corredores estará en la Maratón de Miami para crear conciencia y juntar dinero para el grupo. Groner es uno de los muchos fanáticos de Deutsch.

“Ver a una mujer judía religiosa ganar una maratón cerca de casa”, dijo, “en un mundo ideal, sería menos fenómeno de lo que es ahora. Pero la gente todavía dice: ‘Oh, no puedes ser religioso y hacer ese trabajo’. Puedes ser religioso en cualquier situación. Obviamente, tienes que seguir las pautas de la ley judía, pero no hay división entre vivir la vida y ser religioso…, la vida es una consecuencia de la vida espiritual. Todos están sincronizados. No son una contradicción. Se apoyan mutuamente”.

Se hizo eco del mensaje del rabino de Deutsch.

“En el judaísmo creemos que Dios nos dio todos los talentos diferentes y es nuestro trabajo utilizar esos talentos de la mejor manera posible para hacer del mundo un lugar mejor”, dijo Groner. “Si eres un artista, necesitas desarrollar ese talento. Si eres bueno en los negocios, desarrolla eso. Si eres corredora, como Beatie, desarrolla esos talentos. Esa es la única forma en que una persona puede alcanzar su máximo potencial y cumplir la misión para la que fue enviada a este mundo”.

Eli Langer, que trabaja en Kids of Courage, un grupo que planifica viajes supervisados ​​médicamente para jóvenes gravemente enfermos, dijo que Deutsch es una inspiración para los niños. Su grupo correrá en Miami.

“Hice un aprovechamiento doble cuando vi noticias sobre Beatie Deutsch ganando una maratón porque algo como esto no se ha visto en el mundo judío ortodoxo”, dijo Langer. “Es una gran lección para nuestros hijos, que están limitados en lo que pueden hacer. Muestra que el coraje puede venir en diferentes formas y tamaños y que una mujer judía religiosa puede ser una atleta top”.

Deutsch comenzó a correr como un pasatiempo, pero llamó la atención de los medios cuando comenzó a publicar tiempos rápidos y cuando completó la Maratón de Tel Aviv 2017 mientras estaba embarazada de siete meses. En ese momento, ella trabajaba a tiempo completo para una organización de divulgación judía, alentando a los jóvenes judíos de todo el mundo a involucrarse más y visitar Israel.

Después de consultar con su rabino, decidió correr a tiempo completo y cumplir su misión religiosa de esa manera. Dice que tuvo una transformación física y emocional cuando comenzó a correr e insta a otras mujeres a hacer lo mismo porque siente que la ha convertido en una mejor madre y esposa.

Después de la Maratón de Miami, Deutsch realizará una gira por los Estados Unidos, parando en Boca Ratón, en Central Florida University (que tiene una población estudiantil judía muy grande), en Nueva York y en Nueva Jersey.

“Hoy en día, el cuidado personal es muy popular, pero incluso hace cinco años, nunca había oído hablar de él”, dijo Deutsch. “No era una persona de Instagram. Cuando vives en una comunidad muy religiosa, eres más insular. Ahora me doy cuenta de cuánto necesitaba hacer ejercicio”.

Lipkind sigue a Deutsch en Instagram. Dijo que le encantaría conocerla el domingo, darle un abrazo y agradecerle por haberla empujado a convertirse en corredora cuando nunca pensó que eso fuera posible.

“Su logo es ‘MarathonMother‘, así que comencé a seguirla y cuando vi que ganó esa maratón, me volví loca y saltaba”, dijo Lipkind. “Qué inspiración. Esta mujer tiene hijos, vive una vida religiosa y puede hacerlo. También tengo cinco hijos. También trabajo a tiempo completo. Ella corre por algo más grande que ella. Realmente, representa a mujeres, madres, madres religiosas, judíos y todas las personas”.

Al igual que Deutsch, Lipkind dijo que estaba un poco preocupada por correr con mangas largas, falda larga, medias largas y la cabeza cubierta.

“Al principio, me sentí un poco incómoda, pero todos están vestidos de una manera que los hace sentir cómodos”, dijo Lipkind. “Algunas personas están cubiertas y otras no están completamente cubiertas. No tiene importancia. Todos somos corredoras como Beatie, y eso es hermoso”.

