¿Y los bienes de las víctimas del holocausto?

En este día tan particular nos vamos a referir a un aspecto muchas veces no tan conocido, que son los bienes dejados por las víctimas del holocausto en el Estado de Israel, previo a su creación, durante el mandato británico de Palestina. Y es que muchas víctimas del holocausto habían adquirido o poseían bienes en lo que es actualmente el territorio israelí, y muchas veces sus familiares desconocían o no podían recuperar dicho patrimonio.

El Estado de Israel salió a brindar una solución legal y una reparación histórica a los familiares de las víctimas del holocausto, mediante la creación de una empresa estatal que, durante un decenio, desde 2007 hasta 2017, tuvo como único objetivo ubicar los bienes de las víctimas del holocausto y encontrar a sus familiares, generando mecanismos legales simplificados para que los herederos recobren el patrimonio de las personas aniquiladas durante el holocausto.

La Empresa para la Detección y Devolución de Bienes de las Víctimas del Holocausto, destinó los activos, cuyos herederos no fueron encontrados, para la ayuda de sobrevivientes del holocausto, a objetivos educacionales y a solventar la memoria del holocausto.

Se creó un registro de bienes de esa procedencia, que fueron entregados en administración a la empresa, se facilitaron tramites sucesorios y suministraron todas las herramientas posibles para restituirlos a los herederos.

Dado que el termino de vigencia de la empresa se fijó hasta el 31/12/2017, desde esa fecha se trasfirió su actividad al Ministerio Publico israelí, que depende del Ministerio de Justicia.

Los sobrevivientes de la Shoá (el holocausto) reciben apoyo en el marco de una Entidad específica, dependiente del Ministerio de Hacienda, que ofrece distintos programas de asistencia.

Por Darío Sykuler

