“Kan en Jai del 15/01/2020”

Hoy en Kan en Español: El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu presiona para que Naftalí Bennett se una a Otzmá Yehudit, todos los partidos a la derecha del Likud se presenten juntos; en el Likud amenazan a Yuli Edelstein con que impedirán que sea presidente si permite que la Knesset trate la inmunidad de Netanyahu; Europa activa el mecanismo de disputas con Irán, que podría llevar a nuevas sanciones. Éstas y más noticias, en nuestro informativo diario.

“Europa está dividida y titubea frente a Irán”: Víctor Harel

El diplomático Víctor Harel, ex embajador de Israel en España, dialogó con KAN en español sobre la decisión de la Unión Europea de dar un paso hacia las sanciones contra Irán, que de todos modos es una medida que lleva meses hasta concretar su aplicación. Según Harel, Europa no está en condiciones de enfrentar a Irán en lo diplomático o político y afortunadamente no tiene al conflicto palestino-israelí entre sus prioridades.