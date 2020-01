Un dúo israelí de pop lanzó un tema con Pitbull

Static y Ben El estrenaron una canción con el exitoso rapero estadounidense que ya se volvió uno de los videos de mayor tendencia de YouTube.

El dúo israelí de pop Static y Ben El, quienes han dominado la música local durante los últimos cinco años, buscan trasladarse a la escena internacional, y lanzaron este viernes una canción con el rapero cubano-estadounidense Pitbull.

El single, titulado “Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)”, ascendió rápidamente a la cima de los videos de mayor tendencia de YouTube desde su lanzamiento.

Este tema es el primero del dúo desde que firmaron un contrato con Saban Music Group, la productora del magnate israelí-estadounidense Haim Saban, quien trabaja activamente en esfuerzos políticos proisraelíes en Estados Unidos.

La productora de Saban firmó un acuerdo de hasta U$S 500 millones con Universal Music Group el día anterior al estreno de la canción.

“Soy amigo de Pitbull y le mandé el demo cuando me preguntó en qué estaba trabajando. Me dijo: ‘Dios, es un hit. Quiero participar’. Y aquí estamos”, explicó en una entrevista con Billboard.

Fuente: YNET.