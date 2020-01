Predicciones en cuanto a la educación 2020-2030

Las predicciones para la década 2020-2030 de parte de los especialistas en educación son útiles no tanto por su capacidad de acertar en su cumplimiento al cabo del tiempo, sino porque señalan tendencias previsibles que vale la pena investigar. Veamos las de Jabez LeBret (Four Bold Predictions In K12 Education For The Next Decade, Forbes, Jan 1, 2020)

1). Marcar la diferencia se vuelve crucial a la hora de resolver problemas complejos. Significa que las pruebas estandarizadas y expectativa que todos los alumnos aprendan y rindan igual quedarán desplazadas por la atención a la contribución individual de cada estudiante y su propia visión de que pueden hacer en el mundo. Habrá más experiencias de aprendizaje para entender y participar en la vida en la comunidad, fuera de los muros de la escuela. Los mentores y los maestros servirán como guías para conectar la pasión de los estudiantes con el enfoque y el propósito del aprendizaje, en escenarios crecientemente invadidos por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

2). Los programas estarán más centrados en el alumno como los Big Picture, Montessori y Reggio Emilia a nivel escolar y en la educación profesional y técnica con prácticas centradas en las particularidades e intereses de cada estudiante. Habrá centros y cooperativas de co-aprendizaje en el hogar y en programas que certifiquen el aprendizaje sin importar dónde éstos ocurran.

3). Diversificación de rutas y opciones para la educación superior incluyendo más programas profesionales y técnicos y certificaciones de habilidades a la par de los títulos de dos y cuatro años, con oportunidades para obtener créditos universitarios por el aprendizaje que ocurra fuera del aula universitaria.

4). Habrá cada vez más opciones de microcréditos para cursos validados por las universidades sin tener que apelar a las costosas (e impagables deudas) por carreras completas. Estos estudiantes tendrán habilidades empleables que van desde la robótica hasta la programación con credenciales respaldadas por las universidades que les dará acceso al empleo. Podrán trabajar de forma remota, o en una oficina, en un horario flexible. Eso permitirá a las universidades que se apremien más por adelantarse a ofrecer estas opciones la posibilidad de generarse ingresos por cursos online para paliar la disminución en la inscripción de estudiantes a tiempo completo.

Por León Trahtemberg.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.