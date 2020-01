Millonaria venta de futbolista israelí a la liga alemana

Moanes Dabbur fue transferido por el Sevilla español a cambio de 12 millones de euros. El Hoffenheim, su nuevo club, lo recibió con una camiseta con su apellido y el número 10 en la espalda.

Después de unos meses sin muchas oportunidades en el Sevilla de España, el delantero israelí Moanes Dabbur fue transferido al Hoffenheim de Alemania hasta el año 2024.

Dabbur, de 27 años, realizó sus primeros pasos en el fútbol en Maccabi Ahi Nazaret y desde joven inició su carrera profesional en Maccabi Tel Aviv, club en el que destacó entre 2012 y 2014. En abril de ese año, ya afianzado en la selección de Israel, sus goles trascendieron las fronteras del país, primero en el Grasshoppers de Suiza y luego en el Red Bull Salzburgo de Austria.

Por recomendación del entrenador Joaquín Caparrós, en enero de 2019 el Sevilla español pagó 15 millones de dólares por su ficha. Pero un cambio en el cuerpo técnico perjudicó a Dabbur en la competencia interna y su participación en el equipo fue escasa: 24 minutos en la Liga, un partido en la Copa de España y seis juegos en la Europa League, competencia en la que convirtió sus únicos tres goles con la camiseta sevillana.

“Estoy muy contento de que el traslado al Hoffenheim se haya concretado, siempre me impresionó que aquí hubo futbolistas que lograron progresar, y espero aportar lo mío en la exitosa historia de este club”, manifestó Dabbur tras la oficialización de su llegada al equipo que marcha en el séptimo lugar de la Bundesliga, y que lo recibió con una camiseta con el número 10 en la espalda. Su primer juego podría ser dentro de dos semanas, de local ante el Frankfurt.

“Es un delantero ágil, preciso y de buena técnica. Su carácter es fuerte y habla excelente alemán, así que estoy seguro de que se adaptará rápido”, lo describió Alexander Rosen, exjugador y actual director deportivo del Hoffenheim.

Tras la oficialización del traspaso, Dabbur también se tomó algunos minutos para despedirse del Sevilla: “Como saben, los últimos meses no fueron fáciles para mí, pero solamente puedo expresar cosas buenas sobre este gran club. Conocí jugadores de los que aprendí mucho. Agradezco a todos mis compañeros, la gerencia del club y especialmente a toda la afición que me demostró mucho cariño y me apoyó hasta el último día”, manifestó a través de sus redes sociales.

Fuente: YNET.