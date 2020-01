¿Cuáles serán los avances médicos de la próxima década?

En los años que vendrán, se prevén avances tecnológicos que seguirán sobrepasando los límites de lo que conocemos hoy en día: diagnósticos rápidos, curación de enfermedades incurables en la actualidad y un aumento de la esperanza de vida.

El mundo de la medicina sigue evolucionando a pasos agigantados, lo que lleva a un aumento significativo de la esperanza de vida. En el siglo pasado costaba creer que llegar a la edad de 100 años sería muy excepcional, que la esperanza de vida promedio en Israel estaría entre las primeras diez del mundo, o que los ciegos volverían a ver por medio de un ojo biónico.

Pero la realidad supera a la ficción: cientos de miles de investigadores de todo el mundo trabajan día a día para anunciar el próximo avance. Tal como ocurrió en la década pasada, también los próximos 10 años prometen innovaciones médicas de gran alcance, que sobrepasarán los límites existentes, y alargarán nuestras vidas de una manera que hoy es difícil de imaginar.

Los nuevos medicamentos que se crearon en los últimos años han llevado a un cambio drástico en lo que respecta al contagio por VIH (el virus de la inmunodeficiencia humana: infección que lleva al SIDA). Dichos medicamentos no sólo redujeron las posibilidades de contagio e infección, sino que también aumentaron la esperanza de vida de los portadores, y hoy podemos decir abiertamente que los pacientes en cuyo organismo el nivel del virus es mínimo y tiende a cero, no mueren de SIDA. Pero el gran desafío es eliminar por completo el virus, o prevenir la enfermedad.

Los científicos han fracasado hasta ahora en sus numerosos intentos de dar con una vacuna contra el evasivo virus: ocurre que el virus del VIH crea mutaciones constantemente: cambios genéticos que “sorprenden” al sistema inmunológico y no permiten lograr una vacuna que “dure” e impida una infección universal.

Los científicos, no obstante, han dado a conocer recientemente que esa vacuna ya no es una utopía: investigaciones avanzadas que se llevaron a cabo últimamente en Estados Unidos y en África, han demostrado que las vacunas en vías de desarrollo lograron prevenir la infección. Se prevé que las nuevas tecnologías permitirán crearla antes de lo que se piensa: al parecer, ya en la próxima década.

No sólo la vacuna está en camino: algunos investigadores exploran otras posibilidades terapéuticas para curar el VIH en aquellos que no han podido protegerse del virus. Entre las opciones que se estudian a fondo están las siguientes: el trasplante de médula ósea donado por las pocas personas inmunes a la infección, así como la creación de medicamentos biológicos que harán que el sistema inmunológico humano elimine el virus letal.

El robot Da Vinci fue el pionero que apareció en los quirófanos, y que ayudó a los cirujanos a extirpar tumores cancerosos de la próstata. La continuación era natural: se crearon más y más robots, lo que permitió a los cirujanos operar aun estando lejos de la camilla del paciente, y lo lograron con la máxima precisión y un mínimo de complicaciones.

Fuente: YNET.