Cómo la metanfetamina se convirtió en una parte clave de la estrategia militar nazi

En el “Arte de la guerra”, Sun Tzu escribió que las drogas estimulantes son “la esencia de la guerra”. Aunque, por supuesto, no tenía en mente las anfetaminas, sin duda se habría sentido impresionado por sus poderosos efectos psicoactivos que facilitan la guerra. Las anfetaminas, a menudo denominadas “píldoras de energía”, “píldoras”, “superiores” o “estimulantes”, son un grupo de drogas sintéticas que estimulan el sistema nervioso central, reducen la fatiga y el apetito y aumentan la vigilia y la sensación de bienestar. La droga por excelencia de la era industrial moderna, las anfetaminas llegaron relativamente tarde en la historia de las sustancias que alteran la mente, comercializadas justo a tiempo para el consumo masivo durante la Segunda Guerra Mundial por las principales potencias industriales. Esa guerra no solo fue la guerra más destructiva en la historia humana sino también la más farmacológicamente mejorada. Fue literalmente acelerada por las drogas estimulantes.

Pocas drogas han recibido un mayor estímulo de la guerra. Como Lester Grinspoon y Peter Hedblom escribieron en su estudio clásico de 1975, The Speed ​​Culture, “La Segunda Guerra Mundial probablemente dio el mayor impulso hasta la fecha al abuso medicamente legal autorizado así como el del mercado negro ilegal de estas píldoras a escala mundial”.

Las fuerzas japonesas, estadounidenses y británicas consumieron grandes cantidades de anfetaminas, pero los alemanes fueron los primeros usuarios más entusiastas, siendo pioneros de su uso en el campo de batalla durante las fases iniciales de la guerra.

La ideología nazi fue fundamentalista en su posición antidroga. El uso social de las drogas se consideró tanto un signo de debilidad personal como un símbolo de la decadencia moral del país a raíz de una derrota traumática y humillante en la Primera Guerra Mundial.

Pero como Norman Ohler muestra en Blitzed: Las drogas en la Alemania nazi, la metanfetamina fue la excepción privilegiada. Mientras que otras drogas fueron prohibidas o desalentadas, la metanfetamina se promocionó como un producto milagroso cuando apareció en el mercado a fines de la década de 1930. De hecho, la pequeña píldora era la droga nazi perfecta: “¡Alemania, despierta!”, habían ordenado los nazis. Como energético y estimulante de la confianza, la metanfetamina participó en la obsesión del Tercer Reich con la superioridad física y mental. En marcado contraste con drogas como la heroína o el alcohol, las metanfetaminas no se trataban de un placer escapista. Más bien, fueron consideradas por lograr estar súper alertas y súper vigilantes. Los arios, que eran la encarnación de la perfección humana en la ideología nazi, ahora podían incluso aspirar a ser sobrehumanos, y esos sobrehumanos podrían convertirse en superventas. “No necesitamos personas débiles”, declaró Hitler, “¡solo queremos a los fuertes! “Las personas débiles tomaban drogas como el opio para escapar. Las personas fuertes tomaban metanfetamina para sentirse aún más fuertes.

El químico alemán Friedrich Hauschild había estado al tanto de la anfetamina estadounidense Benzedrina desde que la droga se utilizó como producto antidopaje en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Al año siguiente logró sintetizar metanfetamina, un primo cercano de la anfetamina, mientras trabajaba para Temmler-Werke, una compañía farmacéutica con sede en Berlín. Temmler-Werke comenzó a vender metanfetamina bajo la marca Pervitin en el invierno de 1937. En parte gracias a la agresiva campaña publicitaria de la compañía, Pervitin se hizo conocida en pocos meses. Las tabletas eran muy populares y se podían comprar sin receta en las farmacias. Incluso se podían comprar cajas de chocolate “granizado” con metanfetamina. Pero el uso más importante de la droga aún estaba por llegar.

El Dr. Otto F. Ranke, director del Research Institute of Defense Physiology, tenía grandes esperanzas de que Pervitin fuera ventajoso en el campo de batalla. Su objetivo era derrotar al enemigo con soldados químicamente mejorados, soldados que podrían darle a Alemania una ventaja militar al luchar más y más duramente que sus oponentes. Después de probar la droga en un grupo de oficiales médicos, Ranke creía que Pervitin sería “una sustancia excelente para despertar a un escuadrón cansado … Podemos comprender la importancia militar de gran alcance que tendría si lográramos eliminar el cansancio natural utilizando métodos médicos.”

El mismo Ranke era un usuario diario, como lo detalla en su diario médico y cartas de guerra: “Con Pervitin puedes seguir trabajando durante 36 a 50 horas sin sentir fatiga notable”. Esto permitió a Ranke trabajar días tras día sin dormir. Y su correspondencia indicaba que un número creciente de oficiales estaba haciendo lo mismo: tomando pastillas para manejar las demandas de sus trabajos.

Los oficiales médicos de la Wehrmacht administraron Pervitin a los soldados de la Tercera División de Tanques durante la ocupación de Checoslovaquia en 1938. Pero la invasión de Polonia en septiembre de 1939 sirvió como la primera prueba militar real de la droga en el campo. Alemania superó a su vecino oriental en octubre, con 100.000 soldados polacos muertos en el ataque. La invasión introdujo una nueva forma de guerra industrializada, Blitzkrieg. Esta “guerra relámpago” enfatizó la velocidad y la sorpresa, atrapando al enemigo desprevenido por la rapidez sin precedentes del ataque mecanizado y del avance. El eslabón débil en la estrategia Blitzkrieg eran los soldados, que eran humanos en lugar de máquinas y, como tales, sufrían fatiga. Requerían descansar y dormir regularmente, lo que, por supuesto, ralentizó el avance militar. Ahí es donde entró Pervitin, parte de la velocidad del Blitzkrieg literalmente vino con las drogas estimulantes. Como dice el historiador médico Peter Steinkamp, ​​el “Blitzkrieg fue guiado por la metanfetamina. Para no decir que Blitzkrieg se fundó con metanfetamina”.

A fines de 1939 y principios de 1940, Leo Conti, el “Reich Führer de la Salud” y otros hicieron sonar las alarmas sobre el riesgo de Pervitin, lo que provocó que el medicamento estuviese disponible solo con receta médica. Pero estas advertencias cayeron en gran medida en oídos sordos, y las nuevas regulaciones fueron ampliamente ignoradas. El uso de la droga continuó creciendo. En la fábrica de Temmler-Werke, la producción se aceleró, produciendo hasta 833.000 tabletas por día. Entre abril y julio de 1940, los militares alemanes recibieron más de 35 millones de tabletas de metanfetamina. La droga incluso se dispensó a pilotos y tripulaciones de tanques en forma de barras de chocolate conocidas como Fliegerschokolade (chocolate para aviadores) y Panzerschokolade (chocolate para tanquistas).

Los ejércitos habían consumido durante mucho tiempo varias sustancias psicoactivas, pero este fue el primer uso a gran escala de una droga sintética que mejora el rendimiento. El historiador Shelby Stanton comenta: “Lo distribuyeron a las tropas de línea. El noventa por ciento de su ejército tuvo que marchar a pie, día y noche. Era más importante para ellos seguir marchando durante el Blitzkrieg que dormir bien por la noche. Todo el ejército se energizó. Fue uno de los secretos del Blitzkrieg.

El Blitzkreig dependía de las drogas estimulantes, avanzando sin descanso con tropas de tanques, día y noche. En abril de 1940, condujo rápidamente a la caída de Dinamarca y Noruega. Al mes siguiente, las tropas se trasladaron a Holanda, Bélgica y finalmente a Francia. Los tanques alemanes cubrieron 240 millas de terreno desafiante, incluido el Bosque de las Ardenas, en 11 días, evitando a los forzados británicos y franceses que habían asumido erróneamente que las Ardenas eran intransitables. Los paracaidistas a veces aterrizaban por delante del avance, causando caos en las líneas enemigas. La prensa británica describió a estos soldados como “fuertemente drogados, intrépidos y enloquecidos”.

El general Heinz Guderian, experto en guerra de tanques y líder de la invasión, dio la orden de acelerar el paso hacia la frontera francesa: “Exijo que se queden sin dormir por lo menos tres noches si fuera necesario”. Cuando cruzaron a Francia, los refuerzos franceses aún no habían llegado y sus defensas fueron abrumadas por el ataque alemán.

“Estaba estupefacto”, escribió Churchill en sus memorias. “Nunca había esperado enfrentarme … el desbordamiento de toda la comunicación y el campo por una irresistible incursión de vehículos blindados … admito que fue una de las mayores sorpresas que he tenido en mi vida”. La velocidad del ataque fue asombrosa. Drogados con Pervitin, los tanques alemanes y la artillería cubrían tierra día y noche, casi sin detenerse. Tanto los comandantes extranjeros como los civiles fueron tomados por sorpresa.

Algunos usuarios informaron efectos secundarios negativos de la droga. Durante la invasión francesa, estos incluyeron un teniente coronel con la División I Panzer Ersatz, que experimentó dolores cardíacos después de tomar Pervitin cuatro veces al día durante tantas semanas; el comandante de la Duodécima División de Tanques, que fue llevado de emergencia a un hospital militar debido al ataque cardíaco que sufrió una hora después de tomar una píldora y varios oficiales que sufrieron ataques cardíacos mientras estaban fuera de servicio después de tomar Pervitin.

En medio de las crecientes preocupaciones sobre el potencial efectos adictivos y los efectos secundarios negativos del uso excesivo de la droga, el ejército alemán comenzó a reducir las disus de metanfetaminas a fines de 1940. El consumo disminuyó bruscamente en 1941 y 1942, cuando el establecimiento médico reconoció formalmente que las anfetaminas eran adictivas.

Sin embargo, la droga continuó siendo administrada en los frentes occidental y oriental. Para Temmler-Wenke, el fabricante de la droga, su uso siguió siendo tan rentable como siempre, a pesar de la creciente conciencia de los efectos negativos para la salud.

Adaptado de Killer High: Una historia de guerra en seis drogas por Peter Andreas

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai