Al Pacino, cazador de nazis en una serie: cómo es Hunters, la ficción que promete ser un éxito

El prestigioso actor será la figura principal de un drama que se estrenará el 21 de febrero. En la Nueva York de los años ’70, tras descubrir que cientos de altos cargos nazis están conspirando para crear un cuarto Reich en los Estados Unidos, este personaje aparecerá con fuerza para hipnotizar a los seriófilos (y probablemente a la crítica).

La serie está creada por David Weil, y producida por Jordan Peele, ganador de un Oscar por el guión de la película Get Out. El trailer presenta a Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), un joven que se encuentra en el funeral de su abuela. Allí se presenta ante él Meyer Offferman (Al Pacino), misterioso hombre que le cuenta al chico que conoció a la difunta señora porque estuvo en el mismo campo que ella. Pronto se descubrirá que la mujer no murió por causas naturales, sino que fue víctima de un asesino.

La mala noticia para muchos argentinos es que la plataforma en la que se verá Hunters es Amazon, selecta aún, con menos popularidad por estos pagos que Netflix.

Hunters consta de 10 episodios. Actúan también Kate Mulvany, Tiffany Boone, Carol Kane, Saul Rubinek y Louis Ozawa Changchien, entre otros.

Hace unos días salió a la luz un viejo drama que vivió Al Pacino cuando filmó El Padrino: ponerse en la piel de Michael Corleone en la película dirigida por Francis Ford Coppola que se estrenó en 1972 le demandó una terapia psicológica extensa. Angustia, depresión, interrogantes continuos. “Fui a terapia cinco días por semana durante 25 años”, confesó.

