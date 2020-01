Estrella turca de la NBA defiende comunidad judía de Estados Unidos

El jugador de baloncesto profesional turco nacido en Suiza de los Boston Celtics, Enes Kanter, envió un mensaje de apoyo, a través de Twitter, a la comunidad judía de los Estados Unidos a raíz del último ataque antisemita.

Kanter tuiteó: “Estados Unidos no tiene lugar para el odio. Nuestras hermanas y hermanos judíos no deberían vivir con miedo. El antisemitismo no será tolerado”.

Este es un momento significativo. Ha habido muchos jugadores de diferentes deportes, que muestran solidaridad con la comunidad negra por la presunta brutalidad policial. Sin embargo, este es un caso raro en el que un atleta superestrella defiende públicamente a la comunidad judía que actualmente vive con el miedo de los miembros atípicos de la comunidad negra, particularmente en el área tri-estatal.

Tampoco es la primera vez que la estrella de la NBA habla sobre temas sociales y políticos. Kanter es un crítico feroz del hombre fuerte turco, el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien en los últimos años se ha vuelto cada vez más autoritario e islamista, alejándose bruscamente de los comienzos más democráticos y tolerantes de Turquía.

Kanter ha pagado por su oposición a Erdogan; no ha podido poner un pie en el país desde una declaración de 2018 de que el gobierno turco era amigo de “grupos terroristas armados”. Ese mismo gobierno lo privó de su pasaporte turco y lo declaró prófugo, particularmente por su apoyo al movimiento Gülen. Kanter incluso recientemente se perdió un partido contra los Toronto Raptors en Canadá, temiendo por su vida.

Cinco personas, dos de las cuales aún se encuentran en estado crítico, resultaron heridas en el ataque punzante del sábado, la séptima noche de Hanukkah, que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calificó de “acto de terrorismo doméstico”.

Un hombre de 37 años ha sido acusado de intento de asesinato.

Fuente: Israel Hayom