Terrorista ataca a hombre y grita: “Todos los judíos deben ser asesinados”

De camino a recoger a su hijo del jardín de infancia, A. de Bat Yam fue apuñalado por un motociclista que gritó “¡Todos los judíos necesitan ser asesinados! A. cree que la agresión fue un ataque terrorista basado en motivos nacionalistas.

“Me atacó y me dijo: Todos los judíos necesitan ser asesinados, judío apestoso”. Continué luchando con él y vi a mis hijos frente a mis ojos”, dijo A.

El residente de Bat Yam fue atacado cuando se detuvo a hacer una llamada en su camino para recoger a sus hijos desde el jardín de infancia. Un motociclista vestido de negro se detuvo a su lado y le dijo: ¿Por qué me miras?

“Le dije que no lo miraba y empecé a caminar. Se bajó de su motocicleta, corrió hacia mí y de la nada me dio un cabezazo con su casco. Traté de alejarlo, y luego sacó un destornillador, empezó a apuñalarme y me dijo: Todos los judíos necesitan ser asesinados, judío apestoso”, dijo A.

A. sacó su teléfono y el agresor vio que estaba filmando el incidente. Había otra chica con él agresor que le dijo: “Bien por ti por hacer lo que le hiciste a ese judío”, y desaparecieron. Había gente alrededor, nadie intentó ayudar. La chica que estaba con él le dijo a la gente de la zona: todo está bien, todo está bien, y ellos sólo miraban desde un costado”, dijo A., según informa Mako.

La víctima, que fue apuñalada varias veces, fue trasladada para recibir tratamiento en un hospital después de que se dirigiera al jardín de infancia. “Doy gracias a Dios porque [mi hijo] no estaba con él porque en esa situación no habría podido protegerlo. [El agresor] también lo habría apuñalado”, dijo A.

Según A., la policía tomó su testimonio y desapareció. “Nadie se ha puesto en contacto conmigo”.

La Policía de Israel dijo al Canal 12, que “Ayer, inmediatamente después de recibir el reporte, la policía fue llamada a la escena y se abrió una investigación, que todavía está en el principio[fases]. Naturalmente, no especificamos sobre las investigaciones en curso, pero observamos que en esta etapa, todas las partes están siendo investigadas”.

Fuente: The Jerusalem Post