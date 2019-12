El triunfo de Johnson ratifica el rumbo del Reino Unido hacia el Brexit

Tras la muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, el rey Jacobo IV de Escocia resultó ser el legítimo sucesor al trono inglés, uniendo así las dos coronas como Jacobo I, pero manteniendo tanto el estado inglés como el escoses sus autonomías y diferencias.

Recién en 1707, el 1 de mayo se firma el Acta de Unión que crea el Reino de Gran Bretaña, unión política de Escocia, Inglaterra y Gales, y casi un siglo más tarde, en 1800 con la 2da. Acta de Unión, se conforma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, esta última bajo dominio inglés desde 1691, y que tras el proceso de independencia irlandés, a excepción de la provincia nororiental de Belfast, se independiza en 1922, y de este modo queda conformado el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hasta la actualidad.

Un 1er. Ministro británico dijo alguna vez para describir al R.U. como “países dentro de un país”, pues si bien en conjunto el R.U. es un Estado Soberano, tanto Inglaterra, Gales y Escocia se consideran así mismos como países y en el caso de Irlanda del Norte, existe más la percepción de provincia o de la parte irredenta de la República de Irlanda, según se este alineado uno en el bando unionista o en el bando independentista.

El Reino Unido es en definitiva, un Estado Unitario constituido por cuatro unidades políticas, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, con un sistema de gobierno parlamentario con sede en Londres pero con tres administraciones nacionales descentralizadas en Cardiff, Edimburgo y Belfast.

En su conjunto, es un país desarrollado cuyo volumen del PBI lo ubica como la 5ta. economía a nivel global, y recordemos que fue el primer país industrializado, el país donde nació y se desarrolló la Revolución Industrial lo que se tradujo siendo por más de un siglo como la 1era. potencia mundial, pero tras ambas guerras mundiales, sumado al proceso de descolonización, pese a la inteligente creación de la Comunidad Británica de Naciones, dejó de ser la potencia líder para ocupar un segundo papel, tras los EE.UU. y la URSS en el período de la Guerra Fría, y en la actualidad detrás de los EE.UU., China, Alemania y Japón, no obstante es innegable su gran influencia en lo cultural, militar, económico financiero, además de ser una potencia nuclear.

Es uno de los miembros fundadores de la ONU y miembro permanente con poder de veto en el Consejo de Seguridad de dicho organismo, también es miembro del G7, del G8, del G20, de la OTAN, de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), de la OMC, de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea y paradójicamente fue uno de los miembros fundadores de la Unión Europea cuando firmó en 1992 el Tratado de Maastricht ratificando en aquel momento la visión unionista al ser uno de los estados que dieron origen en 1973 a la Comunidad Económica Europea –CEE-, uno de los antecedentes junto a la C.E.C.A., de la actual U.E.

De aquella visión europeísta que hizo del Reino Unido, uno de los 28 miembros de la U.E., en el año 2016 a través de un referéndum se decidió separarse y nace así el Brexit, que es el vocablo formado por las abreviaturas de Britain y Exit, en inglés salida.

Ahora bien, ¿cómo se llegó al Brexit?, en el 2015 el entonces 1er. ministro David Cameron logró su reelección al comprometerse a celebrar un referéndum sobre si mantenerse o separarse de la U.E., el referéndum se llevó a cabo el 23 de junio del 2016, que arrojó un resultado a favor de la salida de la U.E. por un estrecho margen, 51.8% a 48.1%.

Y ¿Qué primó para que aún por escasa diferencia se impusiera el Brexit?, pues bien, el ser miembro de la U.E. implica la aceptación de las llamadas 4 libertades fundamentales, a saber: Libre Circulación de Bienes, de Servicios, de Capitales y de Mano de Obra. En este contexto el argumento que se esgrimió para el triunfo de la Salida, fue que los británicos volverían a tener el control propio de sus asuntos, en particular el fronterizo, en función directa con la problemática de las migraciones.

Ahora bien, tras el reciente triunfo del 1er. ministro Boris Johnson el pasado 12 del actual, ha conseguido la mayoría absoluta y se allana el camino hacia el Brexit, pero también a partir del lunes 16 cuando se ha vuelto a reunir el Parlamento, la prioridad esta enfocada en el servicio nacional de salud o NHS.

Johnson se dirigió a los británicos proeuropeístas, asegurando que se creará un nuevo vínculo con la U.E. en base a la cooperación y relaciones amistosas, e incluso agradeció el líder conservador el voto que le dieron muchos sectores del Laborismo, entonces la pregunta sería ¿Qué pasó con el voto del Labour Party?

En principio, 1 de cada 5 laboristas cambiaron su voto y se lo dieron al candidato conservador como castigo al líder del Labour Party, Jeremy Corbyn que ha sido protagonista de la peor derrota electoral de su partido desde 1935, y es así que regiones mayoritariamente laborista como Workington, caracterizado por el votante obrero y desempleado fue ganado esta vez por los Tories, Sedgefield la sección que llevó al triunfo al ex 1er. ministro laborista Tony Blair en 1997, también triunfo el voto conservador, o en West Bromwich un distrito con una apabullante mayoría laborista, también fue ganado por los conservadores, en síntesis un verdadero sunami político, que se ve reflejado en las 59 bancas perdidas por el Partido Laborista.

Ahora, la mayoría de los votantes que apoyaron a Boris Johnson están convencidos que con el Brexit se recuperarán empleos, el estado de bienestar, las inversiones, la salud pública, la seguridad y divorciarse de una vez por todas de la U.E., y quizás prueba de este voto de confianza se ve reflejado en los mercados, en donde la Libra Esterlina alcanzó su máxima cotización frente al Euro desde el 2016.

Sin embargo, no todo es color rosa pues ahora deberá enfrentar dos grandes problemas, uno es Escocia y el otro la Cuestión Irlandesa.

En el primer caso, Escocia exigirá un nuevo referéndum soberanista que se asienta en su deseo irredento de independencia y su visión proeuropeísta.

La titular del gobierno escocés, la independentista Nicola Sturgeon, ya afirmó que exigirá una nueva consulta de autodeterminación, la anterior que se realizó en el 2014, la ganó el voto de mantenerse unida al R.U., por 53% a 47%, pero esta vez, en las legislativas del pasado jueves 12, el partido nacionalista escocés SNP logró un abrumador triunfo, obteniendo 48 de las 59 circunscripciones, 13 más que en el 2017, y tal como lo declaró Sturgeon, “… el resultado de las elecciones deja a Escocia y el resto del país en caminos divergentes…” y la próxima semana exigirá a Londres un traspaso de poder que permita a los escoceses decidir por si mismo el convocar a un nuevo referéndum, pese a que el triunfante Johnson ya ha manifestado su oposición a una nueva consulta popular en la tierra del whisky y de las gaitas, pero si el SNP vuelve a ganar las elecciones al parlamento escocés en el 2021, es muy difícil para Londres evitar un choque constitucional, y para ese momento, el R.U. ya no estará en la U.E. y será imposible para Johnson oponerse a las demandas de Escocia.

Como dato ilustrativo, Escocia tiene una población de más de 5.4 millones de habitantes, con un PBI de U$S 245 mil millones, que se traduce en un PBI per capita de U$S 45.900, tiene una economía mixta abierta y que pese al 70% de sus exportaciones son manufacturas, desde finales de los años 90 hay una gran inversión en servicios, en particular en el sector tecnológico, la Silicon Glen, y sus principales socios comerciales son EE.UU., España, Alemania, Francia y los Países Bajos, y es muy importante en la explotación petrolera en el Mar del Norte.

El otro problema es la Cuestión Irlandesa, pues el triunfo conservador de la semana pasada ha reavivado las aspiraciones de reunificación de Irlanda, es decir, que la actual región del Ulster o Irlanda del Norte se una a la República de Irlanda, algo que está contemplado en una de las cláusulas del Acuerdo de 1998, que señala que por razones de fuerza mayor, se puede convocar a un referéndum respecto a la reunificación.

Y esto toma más fuerza en relación a la posición de Johnson con respecto al régimen fronterizo a partir de efectivizarse el Brexit, y que es diferente a lo que había contemplado la ex ministra británica Theresa May, que en sus negociaciones con la U.E. incluía una cláusula Backstop, es decir, garantizar que no se establecería una frontera dura entre la República de Irlanda, miembro de la U.E., e Irlanda del Norte, mientras que la posición de Boris Johnson no incluye esta garantía.

Algo parecido a lo que ocurrió con el SNP de Escocia, el partido nacionalista Sinn Fein obtuvo más escaños en el parlamento de Westminster que los representantes que apoyan mantenerse dentro del R.U., el Democratic Union Party, algo inédito desde la partición de Irlanda en 1922, lo que podría leerse como, que el Brexit no tiene aceptación en Irlanda del Norte y que se traduce hoy, en una leve mayoría a favor de la reunificación de la Isla Esmeralda.

Un dato a tener en cuenta es, que en la actualidad la República de Irlanda ocupa el 4to. lugar entre los países más desarrollados de acuerdo a los Indices del Informe de Desarrollo Humano de la ONU del 2017, incluso, con una población de 45 millones de personas, su Renta per Capita está entre los miembros más ricos de la U.E., con un 38% de su PBI proveniente de los sectores de la Industria y los Servicios que se traduce en el 80% de sus exportaciones, algo más que suma a la ahora leve mayoría de nacionalismo irlandés.

Más allá de los datos estadísticos, hay lo que el historiador Pierre Renouvin llama las Fuerzas Profundas, entre las cuales se hallan los nacionalismos, y quizás sea el catalizador del principio del fin de un Reino Unido, el 2021 será la fecha señalada para que los procesos de independencia, en el caso de Escocia y de reunificación para Irlanda del Norte, se puedan materializar, por eso finalizando la columna de hoy, y contradiciendo a Aristóteles que afirmó que “ el todo es mayor a la suma de las partes…”, el irredento sentimiento independentista escocés y la esperanza de reunificación de los irlandeses, es mayor a una visión totalizadora de un Reino Unido.

Por el profesor Luis Fuensalida

